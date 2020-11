Co z cenami prądu w przyszłym roku? Państwowi giganci złożyli wnioski taryfowe

"Postępowania taryfowe prowadzone co roku o tej porze przez Prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą miały racjonalne uzasadnienie w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców. W tej chwili, jako że rozpoczynamy postępowania, trudno przewidywać ich przebieg lub sposób zakończenia bądź przewidywane terminy" - przekazała rzeczniczka.

Wyjaśniła przy tym, że "aby nowe ceny weszły w życie od 1 stycznia 2021 postępowania musiałyby się zakończyć do połowy grudnia 2020 roku".

"Nie możemy udawać, że problemu nie ma"

"Złożyliśmy wniosek taryfowy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Treść wniosku ma charakter poufny i nie możemy udzielić dalszych informacji do wydania decyzji przez Prezesa URE" - przekazała TVN24 Biznes Berenika Ratajczak z departamentu PR i Komunikacji Enei.

- Złożyliśmy niedawno nowy wniosek taryfowy do Prezesa URE. Nie możemy udawać, że problemu nie ma, co widać po wynikach spółki obrotu. Tam, gdzie taryfy zatwierdza Prezes URE, tam notujemy poważne problemy finansowe, EBITDA jest ujemna. Bez kompleksowego systemowego rozwiązania ze spółkami obrotu będzie poważny problem - powiedział wiceprezes PGE ds. finansowych Paweł Strączyński w rozmowie z Parkiet TV.

Dopytywany, jakiej podwyżki taryfy PGE oczekuje, odpowiedział: - To powinno być kilkanaście procent. Zobaczymy, jak przebiegną negocjacje z URE. Wydaje się, że kilkanaście procent będzie niezbędne. (...) Wydaje nam się, że Prezes URE na tego rzędu podwyżki zezwoli, a to by poprawiło sytuację spółek obrotu.