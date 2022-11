Oświadczenia na tańszy prąd. "Wzór pobrano już ponad 100 tysięcy razy"

Jak wynika z szacunków działającej głównie na południu Polski grupy energetycznej Tauron, na terenie jej działania do złożenia oświadczeń dotyczących skorzystania z maksymalnej taryfy na prąd uprawnionych jest ok. 200 tys. podmiotów. Duża część składanych oświadczeń wpływa pocztą, stąd obecnie trudno oszacować ich dokładną liczbę.

Tańszy prąd - wzór oświadczenia

- Z samej strony internetowej, którą uruchomiliśmy dla odbiorców uprawnionych, wzór oświadczenia pobrano już ponad 100 tysięcy razy. Zachęcamy też do składania oświadczeń drogą pocztową lub elektroniczną - udało nam się uruchomić specjalną nakładkę na ePUAP. To najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia dokumentu - powiedział rzecznik spółki Tauron Sprzedaż Daniel Iwan.

Przypomniał, że klienci indywidualni, którym przysługuje zwiększony limit zużycia energii, na złożenie oświadczenia mają czas do 30 czerwca 2023 r. - Zwracam na to uwagę, ponieważ ponad połowa złożonych do tej pory oświadczeń dotyczy właśnie klientów, którzy mają na to czas do połowy przyszłego roku – zaznaczył Daniel Iwan.