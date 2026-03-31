Cena maksymalna na stacjach. Ile zapłacimy w środę, 1 kwietnia?

Premier Donald Tusk o sytuacji na stacjach paliw Źródło: TVN24

Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa będą od środy zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,21 zł za litr;

Pb98 - 6,81 zł za litr;

ON - 7,66 zł za litr.

Realnie obniżyliśmy koszty tankowania i ograniczyliśmy presję cenową w gospodarce. — Ministerstwo Energii (@ME_GOV_PL) March 31, 2026

We wtorek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, a oleju napędowego - 7,60 zł. Co oznacza, że kolejnego dnia ceny będą odpowiednio wyższe o 5 groszy w przypadku Pb95 i Pb98 i o 6 groszy wzrośnie cena oleju napędowego.

Cena maksymalna paliw - co to jest?

Cena maksymalna ogłaszana przez Ministra Energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Walka z wysokimi cenami paliw na stacjach

W niedzielę weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Zgodnie z nią w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) podmioty sprzedające paliwa mają stosować ceny sprzedaży nie wyższe niż cena maksymalna.

Od poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

W sobotę wieczorem opublikowano ponadto rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Rozporządzenie wejdzie w życie we wtorek.

Projekty ustaw umożliwiających ograniczenie wzrostu cen paliw zostały przyjęte przez rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu i wysłane do Sejmu w ubiegły czwartek. W piątek Sejm uchwalił zmiany, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia ustawy podpisał prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw, podobnie jak dwa rozporządzania Ministra Finansów i Gospodarki - w sprawie obniżenia akcyzy i podatku VAT.

Premier Donald Tusk wskazywał w ubiegłym tygodniu, że pakiet CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej ma przełożyć się na spadek cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie. Pakiet CPN ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

Źródło: tvn24.pl, PAP