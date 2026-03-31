Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Cena maksymalna na stacjach. Ile zapłacimy w środę, 1 kwietnia?

|
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Premier Donald Tusk o sytuacji na stacjach paliw
Źródło: TVN24
We wtorek minister energii Miłosz Motyka określił nowe maksymalne ceny paliw. Mają obowiązywać w kolejny dzień, czyli w środę, 1 kwietnia. Będą wyższe od poprzednich.

Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa będą od środy zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,21 zł za litr;
  • Pb98 - 6,81 zł za litr;
  • ON - 7,66 zł za litr.

We wtorek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, a oleju napędowego - 7,60 zł. Co oznacza, że kolejnego dnia ceny będą odpowiednio wyższe o 5 groszy w przypadku Pb95 i Pb98 i o 6 groszy wzrośnie cena oleju napędowego.

Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Dowiedz się więcej:

Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"

Cena maksymalna paliw - co to jest?

Cena maksymalna ogłaszana przez Ministra Energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Walka z wysokimi cenami paliw na stacjach

W niedzielę weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Zgodnie z nią w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) podmioty sprzedające paliwa mają stosować ceny sprzedaży nie wyższe niż cena maksymalna.

Od poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

W sobotę wieczorem opublikowano ponadto rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Rozporządzenie wejdzie w życie we wtorek.

Projekty ustaw umożliwiających ograniczenie wzrostu cen paliw zostały przyjęte przez rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu i wysłane do Sejmu w ubiegły czwartek. W piątek Sejm uchwalił zmiany, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia ustawy podpisał prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw, podobnie jak dwa rozporządzania Ministra Finansów i Gospodarki - w sprawie obniżenia akcyzy i podatku VAT.

Premier Donald Tusk wskazywał w ubiegłym tygodniu, że pakiet CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej ma przełożyć się na spadek cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie. Pakiet CPN ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliw
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Jensen Huang
Nvidia inwestuje w Marvell. Notowania w górę
Tech
Kolejki na przygranicznych stacjach paliw
"Niemcy przyjeżdżają, ustawiają się w kolejkach"
shutterstock_2463386913
Europa inwestuje miliardy w AI. Powstanie wielkie centrum danych
Tech
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
AI w Polsce z nowymi regulacjami. Rząd przyjął projekt ustawy
Tech
USA, protesty "No Kings"
Dyplomacja USA ma walczyć z dezinformacją. Pomoże im Pentagon i serwis Muska
Ze świata
Donald Trump
Trump: kupujcie naszą ropę albo zabierzcie ją sobie z cieśniny Ormuz
Ze świata
Donald Trump
Lotnisko imienia Trumpa. Jest decyzja
Ze świata
giełda
Trudny test dla rynku. "Ogromny znak zapytania"
Tech
pc
Reportaż TVN24+ "Siła wieku" w finale nagrody Press Club Polska
Tusk i posiedzenie rządu - 31 marca 2026
Premier: zaoszczędzą średnio około 60 złotych
Pieniądze
pap_20260306_0NU
Nie cieszą się ze zmian. "Pewne zagrożenie"
gaz rury rura shutterstock_796288390_S
Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"
Ze świata
shutterstock_373279519
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest wniosek
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
"Pilne spotkanie na wysokim szczeblu". Bruksela widzi palący problem
Ze świata
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję
Ze świata
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Inflacja podskoczyła
Pieniądze
Donald Trump
Trump namieszał. Straty "będą astronomiczne"
Rynki
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Będą ograniczenia na stacjach? "Nie wykluczamy decyzji"
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Tyle kosztują teraz paliwa
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw. Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
Ze świata
Kraje bałtyckie zaczynają odchodzić od rosyjskiej sieci energetycznej, Łotwa
Pół miliarda na sieci energetyczne. Dwie ogromne inwestycje z KPO
EN_01674956_0228
Rosyjska ropa dotarła na Kubę
Ze świata
pap_20250415_0HR
Roszady w zarządzie energetycznego giganta
Donald Trump
Trump: wysadzimy w powietrze całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie
Ze świata
shutterstock_2560800239_1
Przełom na rynku? "Święty Graal AI"
Łukasz Figielski
Bombowiec B-2 Spirit Amerykańskich Sił Powietrznych
Eskalacja konfliktu z USA. Hiszpania twardo w sprawie Iranu
Ze świata
shutterstock_203589715
Mieli promować wśród dzieci kosmetyki zapobiegające starzeniu się. Urząd zbada sprawę
Ze świata
shutterstock_2660849841_1
Jest wszechobecny i jego też dotkną podwyżki. Wszystko przez drogą ropę
Ze świata
Strajk na lotnisku Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Wielki Tydzień pod znakiem strajków na dwunastu głównych lotniskach w Hiszpanii
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica