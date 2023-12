Nowy minister cyfryzacji o priorytetach resortu

Rozwój szerokopasmowego internetu, aplikacji mObywatel oraz opracowanie strategii rozwoju cyfrowego państwa to priorytety resortu cyfryzacji - mówił w czwartek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział też, że w najbliższy wtorek Rada Ministrów ma zająć się znowelizowanym projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

"Ewolucyjne zmiany"

- Nie jest zamiarem zatem w ministerstwie szukanie rewolucyjnych zmian. Jest w ministerstwie potrzeba myślenia o ewolucyjnych zmianach, które mają doprowadzić do tego, żeby Polska była liderem cyfrowych przemian w Europie i żeby mogła się chwalić cyfryzacją w obszarze cywilnym i wojskowym - wskazał minister.

- Dostęp do internetu powinien być standardem, w którym mamy m.in. szybki internet i nie ma białych plam na mapie Polski. Dalego ten szerokopasmowy internet to myślenie o tym, że światłowód powinien być dostępny z wysoką prędkością dla wszystkich polskich obywateli, będzie nam w tej kadencji towarzyszyło - powiedział Gawkowski.

Dlatego - jak dodał - "resort cyfryzacji będzie robił wszystko, żeby ta infrastruktura państwa w zakresie dostępu do internetu się rozszerzała, żeby była dostępna, i żeby wszyscy mieli świadomość, że to jest jeden z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji".

Minister zapytany o program "Laptop dla ucznia", odpowiedział: "tak jak premier powiedział, to co było dawane, nie będzie odbierane, nie chcemy prowadzić polityki, która ma zabierać szanse na szybszy rozwój". Zapowiedział, że ministerstwo będzie chciało przyjrzeć się jak powinny być wyłaniane firmy, które dostarczają sprzęt. - Jestem za tym, żebyśmy kontynuowali takie programy - poinformował minister.

Gawkowski o projekcie budżetu

Gawkowski mówił, że "już w najbliższy weekend zaczynamy pracę nad budżetem". - I to będzie nas skupiało w najbliższych dniach i godzinach. Dlatego, że w przyszłym tygodniu, już we wtorek ma stanąć znowelizowany budżet. My ten budżet otrzymamy i będziemy w resorcie cyfryzacji pracowali pewnie już w weekend i w poniedziałek nad nim - wyjaśnił.