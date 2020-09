Solidarność "ostrzega i przypomina". Związkowcy piszą o "klimatycznym szaleństwie Unii Europejskiej"

O rzetelny i konstruktywny dialog na rzecz "wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej" zaapelowało do rządu prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Związkowcy wezwali też do odrzucenia przez Polskę unijnych celów klimatycznych, jeśli zostaną one zaostrzone.

"Celem nadrzędnym musi być polska racja stanu"

"Wzywamy polski rząd do rzeczowego i konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej, której celem nadrzędnym musi być polska racja stanu" - napisali związkowcy.

Nowy plan

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek plan w sprawie podniesienia celu redukcji emisji na 2030 r. do 55 proc. Zmiany mają objąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz normy CO2 dla samochodów.

- Naszym celem jest dojście do 55 procent redukcji do 2030 roku, co utoruje drogę do neutralności klimatycznej do 2050 roku - mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu Frans Timmermans.