Obowiązkowe deklaracje dotyczące ogrzewania. Podano, ile złożono do tej pory

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że złożono 2 tysiące deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Od początku lipca właściciele lub zarządcy domów, bloków i obiektów usługowych mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej tego, czym są one ogrzewane.

Deklaracje można złożyć m.in. za pomocą serwisu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (https://zone.gunb.gov.pl). Początkowo był jednak z tym problem. "Aplikacja do składania deklaracji #CEEB już działa poprawnie! Przepraszamy Was za początkowe utrudnienia i problemy techniczne" - napisali na Twitterze przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jak przekazali, do tej pory złożono 2 tysiące deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB wszedł w życie 1 lipca. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata.

W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklaracje można złożyć w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy, trzeba będzie go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Zgłoszenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Właściciele budynków będą mieli rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br., to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

