Zwolnienia w polskim gigancie. Akcje spółki w dół

Zwolnienia w CD Projekt

Spółka rozwiąże umowy z około 100 osobami, co stanowi niecałe 9 proc. wszystkich zatrudnionych w studiu. Skutki tej decyzji będą rozłożone w czasie aż do pierwszego kwartału 2024 roku.

Szacowana wartość rezerwy na koszty związane z rozwiązaniem umów z personelem - w tym koszty odpraw - to ok. 4,5 mln zł. Obciąży ona wynik finansowy Grupy CD Projekt w trzecim kwartale 2023 r.

- Kierując się zasadą jawności, zdecydowaliśmy się podzielić tą informacją już teraz. Chcemy, by osoby, z którymi przyjdzie nam się rozstać, miały czas na przygotowanie się do czekającej je zmiany. Dołożyliśmy również wszelkich starań, by zapewnić każdej z nich należną odprawę - powiedział Kiciński.

Prezes Kiciński wskazał, że spółka w swojej strategii zakłada pracę nad kilkoma projektami. Są to m. in. Polaris (Wiedźmin), Orion (Cyberpunk) czy Hadar (nowa franczyza). Dodał, że istotną częścią strategii spółki jest zachodzący aktualnie proces transformacji prowadzący do głębokich, wewnętrznych zmian, który spółka uważa za klucz do tworzenia wysokiej jakości gier bez opóźnień i crunchu (crunch to obowiązkowa praca w nadliczbowych godzinach podczas tworzenia gry - przyp. red.).