Z kraju Premiera Wiedźmina 4 coraz bliżej. "Najbardziej ambitna gra w naszej historii" Oprac. Natalia Kieszek |

Wiedźmin grą roku, ale apetyty rosną. "Musimy stworzyć grę, która odniesie jeszcze większy sukces" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: CD Projekt

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Wiedźmin 4 celuje w okno wydawnicze w 2028 roku" - powiedział Michał Nowakowski na nagraniu na platformie X. Zapowiedź premiery miała miejsce tuż przed rozpoczęciem targów Gamescom, jednego z największych eventów branży gier na świecie. Co roku odbywa się w niemieckiej Kolonii.

"CD Projekt RED ciężko pracuje nad nową sagą, w której główną rolę odegra Ciri. Mamy ponad 500 niezwykle utalentowanych deweloperów, którzy tworzą dla was coś naprawdę wyjątkowego" - dodał.

To our beloved fans, players, and community:



As we near #gamescom in just a few days, CD PROJEKT RED Joint-CEO Michał Nowakowski would like to personally invite YOU to join us there, and hear about the future of The Witcher franchise! pic.twitter.com/Jyam30SrQH — The Witcher (@thewitcher) August 24, 2026 Rozwiń

Kontynuacja sagi Wiedźmina

Premiera wyczekiwanej, czwartej części Wiedźmina, która tym razem przedstawi historię Ciri, została zaplanowana na okno wydawnicze w 2028 roku. Wcześniej spółka informowała, że jej debiut nastąpi nie wcześniej niż w 2027 roku, jednak część rynku założyła, że gra zadebiutuje właśnie w 2027 roku.

Michał Nowakowski wskazał, że "Wiedźmin 4" zaoferuje:

ogromny, otwarty świat,

dynamiczną oraz pełną akcji rozgrywkę,

głęboką, mającą realny wpływ na wydarzenia historię.

"Krótko mówiąc, jest to największa, najodważniejsza i najbardziej ambitna gra w naszej historii" - zapowiedział Nowakowski.

W maju deweloper gier informował, że trzecia część pierwszej wiedźmińskiej sagi sprzedała się w 65 mln egzemplarzy.

Dalsze wsparcie "Wiedźmina 3"

"Wiedźmin 3: Dziki Gon" zadebiutował na rynku gier 18 maja 2015 roku. Pomimo 11 lat od premiery, spółka wciąż wspiera swój flagowy tytuł. Pod koniec maja spółka potwierdziła, że pracuje nad trzecim dodatkiem do "Wiedźmina 3". Rozszerzenie fabularne o tytule "Pieśni przeszłości" ma zadebiutować w 2027 roku.

We wtorek CD PROJEKT RED zaprezentował obszerny materiał z dodatku podczas show otwierającego tegoroczne targi Gamescom.

"Od pewnego czasu mieliśmy pomysł na jeszcze jedną historię z Geraltem, ale nie mogliśmy znaleźć sposobu, by wcisnąć ją w nasz napięty harmonogram. Na szczęście pojawili się nasi przyjaciele z Fool's Theory. Zatrudnili oni wielu weteranów pracujących przy 'Wiedźminie 3' (...) i oto jesteśmy dzisiaj" - powiedział podczas prezentacji Miles Tost, level design lead w CD PROJEKT RED.

Sharpen your silver and steel. Geralt of Rivia is back on the Path in The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past.



Called by an old friend to the brand new region of Letten, discover a wealth of new quests, characters, and secrets to uncover. But below the surface lurks… pic.twitter.com/JS24PnJIyq — The Witcher (@thewitcher) August 25, 2026 Rozwiń

Podczas konferencji wynikowej za I kwartał 2026 roku Nowakowski wskazywał, że rozszerzenie fabularne będzie miało skalę porównywalną do dodatku "Krew i Wino". "Pieśni przeszłości" pokażą nowy region - Letten, gdzie będą dostępne m.in. nowe zlecenia i postacie.

"Letten to zupełnie nowy region, posiadający własną, wyjątkową tożsamość, podobnie jak pozostałe krainy w grze. Jest pełen zadań, nowych potworów, przygód i możliwości eksploracji (...) To jednak miejsce niemal niepokojąco idylliczne. Pod jego powierzchnią kryje się mroczny sekret" - dodał Tost.

Wiedźmin wciąż na fali

Ponadto, CD PROJEKT RED wyda 29 września grę "Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster". Ta wersje będzie zawierać dotychczas wydane dodatki - "Serca z kamienia" oraz "Krew i wino". Posiadacze gry dostaną darmową aktualizację do zapowiedzianej we wtorek wersji.

Darmowa aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy gry na platformach:

GOG,

Steam,

Epic Games Store,

PlayStation 5,

Xbox Series X i S.

Tytuł jest także dostępny w przedsprzedaży na Battle.net oraz Nintendo Switch 2 (posiadacze "Wiedźmina 3" na Nintendo Switch będą mogli odebrać Remaster na Nintendo Switch 2 po premierze).

Remaster "Wiedźmina 3" ma zaoferować m.in. usprawnienia wizualne i zwiększoną wydajność, ulepszony system walki, nowy system rozwoju postaci. Ponadto CD PROJEKT RED do odświeżonej wersji gry doda gruntownie odświeżone animacje, międzyplatformową obsługę modów oraz rozbudowany tryb fotograficzny.

Ponadto wszyscy obecni posiadacze podstawowej wersji gry otrzymają za darmo dostęp do dwóch dotychczasowych rozszerzeń. Oba rozszerzenia będą zawarte w wersji podstawowej remastera.

CD PROJEKT RED działa na rynku gier od 1994 roku (wtedy pod nazwą CD Projekt). Spółka osiągnęła światowy sukces dzięki wiedźmińskiej sadze opartej na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Oprócz historii Geralta z Rivii, w grudniu 2020 roku premierę miała gra "Cyberpunk 2077". Polska spółka planuje kontynuację tego uniwersum i również pracuje nad tajemniczym projektem "Hadar". Jest to kodowa nazwa dla nowej produkcji CD PROJEKT RED. Obecnie spółka jest wyceniana na warszawskiej giełdzie na 24,3 mld złotych.