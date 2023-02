CBA zatrzymało byłego ministra skarbu państwa

czytaj dalej

Z końcem lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To ważna informacja dla pracowników, którzy w przeszłości złożyli takie deklaracje. Jeżeli podtrzymują tę decyzję, to powinni złożył rezygnację ponownie. Automatyczny zapis dotyczy pracowników, którzy nie ukończyli 55. roku życia.