CBA weszło do spółek Skarbu Państwa i Państwowej Komisji Wyborczej. W tle śledztwo korupcyjne
"Funkcjonariusze CBA przeprowadzili w środę przeszukania w kilku lokalizacjach, w tym w siedzibach spółek Skarbu Państwa, takich jak ENEA i Totalizator Sportowy, a także w Państwowej Komisji Wyborczej oraz w jednym z klubów żużlowych" - przekazała w środę Prokuratura Krajowa.
Jak wyjaśniła, "celem przeszukań było zabezpieczenie dokumentacji oraz nośników pamięci, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania".
Powoływał się na kontakty wśród polityków. Miał załatwiać sprawy przedsiębiorcom
Prokuratura wyjaśniła, że "czynności przeprowadzono w ramach śledztwa wszczętego 5 stycznia 2024 r., dotyczącego podejrzenia podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową oraz powoływania się na wpływy w instytucji państwowej".
Z analizy zabezpieczonej korespondencji wynika, że jeden z podejrzanych, powołując się na kontakty brata, byłego wiceministra kultury, oraz znajomości wśród polityków, miał pomagać przedsiębiorcom m.in. w organizowaniu spotkań z politykami, przyspieszaniu decyzji w spółkach Skarbu Państwa i uzyskiwaniu korzystnych decyzji administracyjnych.
Korespondencja dotyczyła również starań o finansowanie klubu żużlowego oraz próśb o wpłaty na kampanię polityka PiS, w związku z czym śledczy zwrócili się do PKW o dokumentację dotyczącą darowizn z lat 2015-2023.
Zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych lub ich obietnic dotychczas przedstawiono 11 osobom.