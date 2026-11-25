Z kraju CBA weszło do spółek Skarbu Państwa i Państwowej Komisji Wyborczej. W tle śledztwo korupcyjne Paulina Karpińska |

Wojciech Balczun o rozliczeniach w spółkach Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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"Funkcjonariusze CBA przeprowadzili w środę przeszukania w kilku lokalizacjach, w tym w siedzibach spółek Skarbu Państwa, takich jak ENEA i Totalizator Sportowy, a także w Państwowej Komisji Wyborczej oraz w jednym z klubów żużlowych" - przekazała w środę Prokuratura Krajowa.

Jak wyjaśniła, "celem przeszukań było zabezpieczenie dokumentacji oraz nośników pamięci, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania".

Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego wydziału PZ PK funkcjonariusze @CBAgovPL przeprowadzili przeszukania w kilku lokalizacjach, w tym w siedzibach spółek Skarbu Państwa, takich jak ENEA i Totalizator Sportowy, a także w Państwowej Komisji Wyborczej oraz w jednym z… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) November 25, 2026 Rozwiń

Powoływał się na kontakty wśród polityków. Miał załatwiać sprawy przedsiębiorcom

Prokuratura wyjaśniła, że "czynności przeprowadzono w ramach śledztwa wszczętego 5 stycznia 2024 r., dotyczącego podejrzenia podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową oraz powoływania się na wpływy w instytucji państwowej".

Z analizy zabezpieczonej korespondencji wynika, że jeden z podejrzanych, powołując się na kontakty brata, byłego wiceministra kultury, oraz znajomości wśród polityków, miał pomagać przedsiębiorcom m.in. w organizowaniu spotkań z politykami, przyspieszaniu decyzji w spółkach Skarbu Państwa i uzyskiwaniu korzystnych decyzji administracyjnych.

Korespondencja dotyczyła również starań o finansowanie klubu żużlowego oraz próśb o wpłaty na kampanię polityka PiS, w związku z czym śledczy zwrócili się do PKW o dokumentację dotyczącą darowizn z lat 2015-2023.

Zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych lub ich obietnic dotychczas przedstawiono 11 osobom.