Zmiany w popularnej sieci sklepów. Kilkadziesiąt osób zagrożonych

Portal Bankier.pl otrzymał od jednego ze swoich czytelników wiadomość, w której można przeczytać, że Castorama "przeprowadza restrukturyzację i zwalnia pracowników w taki sposób, aby wymuszając różne terminy ich odejść uniknąć zwolnień grupowych, bo to trzeba zgłaszać do urzędów i pewnie wpłynęłoby to na kurs akcji".