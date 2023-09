Wielka sieć handlowa z zarzutami. Grozi jej duża kara

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Carrefour Polska stwierdzając, że mogła ona "nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych". Zastrzeżenia budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Sama spółka nie chce komentować postępowania prowadzonego przez urząd.

Dodatkowe opłaty za rozwożenie towarów

Jak wskazuje UOKiK, jedną z takich z nieuczciwych praktyk opisanych w raporcie było "żądanie od dostawców opłat za usługę rozwożenia produktów z magazynów centralnych sieci do poszczególnych sklepów detalicznych".

- Centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie, dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów. W rzeczywistości jest to przerzucenie przez sieć kosztów własnej działalności na kontrahentów. Ta nieuczciwa praktyka może dotyczyć spółki Carrefour Polska. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi jej kara do 3 procent obrotu – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.