Duża sieć wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"

GIS o zagrożeniu ebolą Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sanepid przekazał, że został poinformowany przez sieć Carrefour Polska o wykryciu w badaniach właścicielskich obecności Listeria monocytogenes w jednej partii tego produktu.

GIS zaznaczył, że "nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie". W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu tego produktu, należy skontaktować się z lekarzem

Jak wyjaśnił, spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. W jej przebiegu może występować:

gorączka,

objawy grypopodobne,

ból brzucha lub pleców,

biegunka i wymioty,

ból głowy, mięśni, gardła.

Przebieg może być również bezobjawowy. Stanowi ona zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

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Ser wycofany ze sprzedaży

Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:

Nazwa produktu: Ser Twardy Tarty 40 g

Numer partii: 04835/26 oraz 04834/26

Termin przydatności do spożycia: 17.07.2026 r. oraz 11.07.2026 r.

Kod kreskowy: 5905784309415

Producent: TMT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża, WNI PL 20621601

Wyprodukowano dla: Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

Ser wycofany ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Ser wycofany ze sprzedaży. Tył opakowania Źródło zdjęcia: GIS

GIS monitoruje sytuację

GIS poinformował, że "dystrybutor Carrefour Polska uruchomił procedurę wycofania wadliwych partii produktu", a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces.

Jak czytamy w komunikacie GIS, "sprzedaż została wstrzymana, a produkty objęte wycofaniem zostały przekazane do utylizacji. Na stronie internetowej, w miejscu sprzedaży oraz w Punkcie obsługi klienta został wywieszony komunikat dot. wycofywanego produktu wraz ze wszystkimi informacjami. Komunikat będzie umieszczony do końca terminu ważności wycofywanego produktu".

Ponadto "Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży prowadzi nadzór nad działaniami naprawczymi podjętymi w zakładzie produkcyjnym. Została przeprowadzona kontrola spełniania warunków sanitarno-weterynaryjnych w podmiocie".