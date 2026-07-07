Duża sieć wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
Sanepid przekazał, że został poinformowany przez sieć Carrefour Polska o wykryciu w badaniach właścicielskich obecności Listeria monocytogenes w jednej partii tego produktu.
GIS zaznaczył, że "nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie". W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu tego produktu, należy skontaktować się z lekarzem
Jak wyjaśnił, spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. W jej przebiegu może występować:
- gorączka,
- objawy grypopodobne,
- ból brzucha lub pleców,
- biegunka i wymioty,
- ból głowy, mięśni, gardła.
Przebieg może być również bezobjawowy. Stanowi ona zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.
Ser wycofany ze sprzedaży
Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:
- Nazwa produktu: Ser Twardy Tarty 40 g
- Numer partii: 04835/26 oraz 04834/26
- Termin przydatności do spożycia: 17.07.2026 r. oraz 11.07.2026 r.
- Kod kreskowy: 5905784309415
- Producent: TMT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża, WNI PL 20621601
- Wyprodukowano dla: Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
GIS monitoruje sytuację
GIS poinformował, że "dystrybutor Carrefour Polska uruchomił procedurę wycofania wadliwych partii produktu", a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces.
Jak czytamy w komunikacie GIS, "sprzedaż została wstrzymana, a produkty objęte wycofaniem zostały przekazane do utylizacji. Na stronie internetowej, w miejscu sprzedaży oraz w Punkcie obsługi klienta został wywieszony komunikat dot. wycofywanego produktu wraz ze wszystkimi informacjami. Komunikat będzie umieszczony do końca terminu ważności wycofywanego produktu".
Ponadto "Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży prowadzi nadzór nad działaniami naprawczymi podjętymi w zakładzie produkcyjnym. Została przeprowadzona kontrola spełniania warunków sanitarno-weterynaryjnych w podmiocie".