Wielki koncern ma wstrzymać produkcję piwa w Polsce

Kierowcy mogą zapłacić więcej za polisę OC. Zdaniem prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń Jana Grzegorza Prądzyńskiego może się do tego przyczynić podniesienie dotychczasowych opłat wnoszonych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez ubezpieczycieli. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie trafił do konsultacji.