Partie sera Cahills Farm Cheeses wycofywane ze sprzedaży. Ostrzeżenie GIS

Kilka partii seria Cahills Farm Cheeses wycofywanych z obrotu

Ostrzeżenie dotyczy produktów Irish cheddar with Irish Porter, Original Irish Whiskey, Red Wine, Original Irish Cream Liqueur, Wild Blueberries & Vodka o numerze partii od 21109 do 21141 włącznie. Termin przydatności do spożycia: od 24.08.2021 do 12.11.2021.