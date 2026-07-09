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Z kraju

Były szef NIK z aktem oskarżenia

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marian
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP
Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym Marianowi B., byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Zarzuty dotyczą między innymi nakłaniania do ujawnienia tajemnicy skarbowej.

Prokuratura ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę skarbową, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

"Jedna z ujawnionych informacji dotyczyła czynności prowadzonych przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, a jej ujawnienie stanowiło pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej" - podała prokuratura.

Tadeusz G., pełniący wcześniej funkcję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, przyznał się do bezprawnego ujawnienia Marianowi B. informacji na temat kontroli podatkowej i czynności prowadzonych wobec niego przez CBA.

W związku z tym za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. (sam usłyszał sześć zarzutów) do ujawnienia informacji stanowiących taką tajemnicę prokuratura przedstawiła w 2025 roku Marianowi B. zarzuty i teraz skierowała do sądu akt oskarżenia.

Marian B.
Marian B.
Źródło zdjęcia: Tomasz Gzell/PAP

Działania na szkodę państwa

W akcie oskarżenia znalazła się również Beata O., była dyrektor Delegatury NIK w Warszawie.

"Zgromadzony materiał dowodowy dostarczył także podstaw do przedstawienia oskarżonej Beacie O. pełniącej wówczas obowiązki Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, zarzutu nakłaniania osoby pełniącej funkcję publiczną do dokonania przez nią czynu zabronionego na szkodę Skarbu Państwa polegającego na ujawnieniu tajemnicy skarbowej i przekroczeniu uprawnień i działaniu w ten sposób na szkodę interesu publicznego" - przekazała w komunikacie prokuratura.

Zgromadzony materiał dowodowy obejmuje między innymi zabezpieczone wiadomości e-mail, dane telekomunikacyjne, zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych, a także wyniki przeszukań i analizę służbowego telefonu jednej z osób.

Prokuratura przypomniała, że zarzucane Marianowi B. czyny zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działań, które miały prowadzić do przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego - nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

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Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
ProkuraturaNajwyższa Izba Kontroli
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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