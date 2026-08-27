Z kraju Zlecił raport przeciwko posłowi. Były dyrektor Orlenu z zarzutami Oprac. Alicja Skiba |

Awantura z udziałem Daniela Obajtkiem. Były prezes Orlenu próbował wejść do siedziby kopalni "Solino" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Jak przekazał Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy łódzkiej Prokuratury Regionalnej, do objętych zarzutami działań byłego wysokiego menedżera Orlenu doszło między marcem a październikiem 2023 r. Jeśli zarzuty się potwierdzą podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

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Raport z informacjami na temat posła PO

Śledztwo było prowadzone wspólnie z łódzką Komendą Wojewódzką Policji.

"Zebrane dowody wskazują, że podejrzany w marcu 2023 r. zawarł w imieniu PKN ORLEN S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych, związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem" - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury w oświadczeniu.

Jeden z byłych dyrektorów wykonawczych PKN ORLEN S.A. podejrzany

o wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wysokości ponad 463 tys. złhttps://t.co/Fae0qnATBf — Prokuratura Regionalna w Łodzi (@Prok_Regio_Ldz) August 27, 2026 Rozwiń

Złożenie podpisu przez stronę amerykańską zostało potwierdzone przez notariusza na terenie Stanów Zjednoczonych, a raport opatrzono datą 15 września 2023 r. Koszty opracowania wyniosły 111 tys. dolarów, czyli ok. 413 tys. zł licząc po aktualnym kursie. Łączna wartość szkody według prokuratury wynosi 463 tys. zł.

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Brak podstaw faktycznych i merytorycznych

Według prokuratury, ustalenia dostarczyły podstawy do uznania, że zawarcie umowy nie miało "uzasadnienia ekonomicznego", a podejrzany podpisując ją "nadużył udzielonych mu uprawnień, które w jego przypadku dotyczyły zawierania umów w zakresie obsługi prawnej PKN ORLEN S.A.".

Ponadto, jak uzasadnił prokurator Kopania, były dyrektor koncernu naftowego miał naruszyć procedury związane z wyborem kontrahenta, a zlecenie raportu "pozbawione było podstaw faktycznych i merytorycznych".