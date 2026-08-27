Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zlecił raport przeciwko posłowi. Były dyrektor Orlenu z zarzutami

|
Orlen
Awantura z udziałem Daniela Obajtkiem. Były prezes Orlenu próbował wejść do siedziby kopalni "Solino"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła jednemu z byłych dyrektorów wykonawczych Orlenu zarzut nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, przez co spółka poniosła szkody w wysokości ponad 463 tysięcy złotych. Zarzut dotyczy zlecenia amerykańskiej firmie przygotowania raportu dotyczącego jednego posłów Platformy Obywatelskiej.

Jak przekazał Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy łódzkiej Prokuratury Regionalnej, do objętych zarzutami działań byłego wysokiego menedżera Orlenu doszło między marcem a październikiem 2023 r. Jeśli zarzuty się potwierdzą podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Raport z informacjami na temat posła PO

Śledztwo było prowadzone wspólnie z łódzką Komendą Wojewódzką Policji.

"Zebrane dowody wskazują, że podejrzany w marcu 2023 r. zawarł w imieniu PKN ORLEN S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych, związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem" - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury w oświadczeniu.

Złożenie podpisu przez stronę amerykańską zostało potwierdzone przez notariusza na terenie Stanów Zjednoczonych, a raport opatrzono datą 15 września 2023 r. Koszty opracowania wyniosły 111 tys. dolarów, czyli ok. 413 tys. zł licząc po aktualnym kursie. Łączna wartość szkody według prokuratury wynosi 463 tys. zł.

Brak podstaw faktycznych i merytorycznych

Według prokuratury, ustalenia dostarczyły podstawy do uznania, że zawarcie umowy nie miało "uzasadnienia ekonomicznego", a podejrzany podpisując ją "nadużył udzielonych mu uprawnień, które w jego przypadku dotyczyły zawierania umów w zakresie obsługi prawnej PKN ORLEN S.A.".

Ponadto, jak uzasadnił prokurator Kopania, były dyrektor koncernu naftowego miał naruszyć procedury związane z wyborem kontrahenta, a zlecenie raportu "pozbawione było podstaw faktycznych i merytorycznych".

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Przemysław Kral
Nagrania, które "mogą rozbić całą prawicę w Polsce"
TVN24
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
OrlenProkuratura Regionalna
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Co pokażą pylony na stacjach?
Z kraju
laptop, telefon, komputer
Likwidacja popularnej ulgi. Nowy plan rządu
Z kraju
Facebook Meta
Wielka ugoda właściciela Facebooka. Co się zmieni
Tech
Bałtyk, plaża, Polska
Tysiące skarg w sprawie urlopów. Grzywny do 60 tysięcy złotych
Dla pracownika
Meta
Miliard złotych kary dla Mety
Z kraju
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Furtka pozwalająca deweloperom omijać plany miejscowe wygasa. Jeszcze tylko kilka dni
Nieruchomości
IZMAIL PORT
Ukraina ma problem. "Naprawdę poważny cios"
Ze świata
Bill Gates w Kongresie
Bill Gates: te incydenty są szokujące i powinny wstrząsnąć ludźmi
Tech
shutterstock_1669262509
Orlen przyspiesza z wydobyciem gazu w Norwegii. O ile zwiększy się produkcja
Z kraju
Nagranie z Ziemi, a "NASA twierdzi, że to Mars"? Co to za teoria
Atak hakerski na NASA, Fed, Senat
Tech
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (L) i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek (P)
Gigant odpisuje, wicepremier komentuje. "To nie jest odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje"
Z kraju
pap_20260816_0IS
Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"
Maja Piotrowska
Nowa siedziba centrali PKO BP
Duża kara. Największy bank w Polsce wnioskuje
Z kraju
Matka z dzieckiem
800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega
Z kraju
Facebook Meta
Zwrot w procesie Mety. Gigant zdecydował się na ugodę
Tech
Samoloty F-35 na pasie startowym na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Nowe F-35 w Polsce. Wicepremier zapowiada
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Studenci mieli płacić więcej. UOKiK reaguje
Z kraju
Michał Fuja
Michał Fuja opowiada, jak próbowano zablokować publikacje: łapówka okraszona groźbą
Z kraju
Adam Sanocki
Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych odwołany
Z kraju
jaja jajka shutterstock_1463733140
Walczą z ogniskiem salmonelli. Jaja mogły trafić do Polski
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
emerytura
Dodatek dla emerytów. Wkrótce ZUS przeleje pieniądze
Dla seniora
Budapeszt, Węgry shutterstock_2551036123
Węgrzy planują wejście do strefy euro. Premier przyznaje, że "nie spełniają żadnego kryterium"
Ze świata
Wiedźmin IV - zwiastun
Premiera "Wiedźmina 4" coraz bliżej. "Najbardziej ambitna gra w naszej historii"
Z kraju
Kolej dużych prędkości do CPK
CPK. Budowa dworca kolejowego ruszy za rok
Z kraju
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta. Rzecznik Nawrockiego odpowiada
Z kraju
Donald Trump
Spór między USA a Kanadą wchodzi na kolejny poziom. "Może pocałować mnie w d..."
Ze świata
Peter Magyar
Zarobili za Orbana, mają oddać za Magyara
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Lotto bez głównej wygranej, wysokie wypłaty za piątki
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica