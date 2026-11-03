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Z kraju

Odszkodowanie mimo przedawnienia. Były członek zarządu kontra PZU

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Ernest Bejda
PZU za rządów PiS-u miało stracić 700 milionów złotych, w dużej mierze na fikcyjne stanowiska
Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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PZU może wystąpić na drogę sądową przeciwko Ernestowi Bejdzie, byłemu szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego i byłemu członkowi zarządu ubezpieczyciela - wynika z uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Sprawa dotyczy ugody, na podstawie której wypłacono odszkodowanie, mimo że roszczenie było przedawnione.

Jedna z uchwał NWZA opublikowanych w komunikacie giełdowym PZU zakłada umożliwienie zarządowi dochodzenia roszczeń wobec Ernesta Bejdy, który w latach 2020-2024 był członkiem zarządu spółki. Bejda w latach 2016-2020 był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Odszkodowanie mimo przedawnienia

Uchwała upoważnia zarząd PZU do dochodzenia od Bejdy roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. Sprawa ma związek z doprowadzeniem do zawarcia i wykonania ugody, na podstawie której wypłacono odszkodowanie.

Jak wskazano w dokumencie, wypłata nastąpiła "pomimo braku po stronie PZU SA materialnoprawnego obowiązku zaspokojenia roszczenia, z uwagi na jego przedawnienie".

Przyjęcie uchwały nie oznacza jeszcze, że pozew przeciwko byłemu członkowi zarządu zostanie złożony. Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia daje jednak obecnemu zarządowi PZU podstawę do podjęcia odpowiednich działań prawnych.

PZU a fundacja ojca Rydzyka

Ernest Bejda powiedział, że ugoda - o której mowa w uchwale NWZA PZU, zawarta z fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka - była korzystna dla spółki. Jak mówił, PZU przeprowadziło szczegółowe postępowanie dotyczące likwidacji szkody, wskazujące na realną możliwość przegrania sprawy w sądzie. Dodał, że pierwotne roszczenie opiewało na 40 mln zł, a w wyniku ugody PZU zapłaciło ok. 8 mln zł, czyli znacznie mniej.

- W tej konkretnej sprawie podjęliśmy całe postępowanie wewnętrzne. Chodzi o roszczenie związane z wadą, która objawiła się w jednym z odwiertów wykonywanych przez firmę, która później stała się częścią Orlenu. PZU ubezpieczało wykonującego odwiert na wypadek zajścia zdarzenia, które mogło powodować szkodę - mówił Bejda.

- Analiza wewnętrzna PZU wykazała, że istniało wysokie ryzyko przegrania sporu, gdyż wykonawca w momencie przekazywania wykonanego odwiertu zamawiającemu, nie poinformował go o uszkodzeniu odwiertu, które powstało w wyniku jego działań, ukrywając przed zamawiającym ten fakt - dodał.

Argumentował, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z "wadą ukrytą, podstępnie zatajoną przez wykonawcę, początek biegu terminu przedawnienia roszczeń nie liczy się od momentu powstania wady, lecz od momentu jej wykrycia przez zamawiającego".

Jego zdaniem decyzja NWZA PZU to "retorsja związana z jego wystąpieniem do spółki o wypłatę wynagrodzenia zmiennego za lata od 2021 do 2024 r.".

PZU może skierować sprawę do sądu

Zgodnie z uchwałą spółka będzie mogła dochodzić naprawienia szkody m.in. w drodze powództwa przed sądem powszechnym. Dopuszczono także skierowanie zawezwania do próby ugodowej oraz złożenie wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym.

"Zarząd uprawniony jest do zawarcia ugody, w szczególności poprzez rozłożenie należności Spółki na raty, jak i do uzyskania zabezpieczenia wykonania takiej ugody" - podkreślono w uchwale.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto również decyzję dotyczącą finansowania PZU. Akcjonariusze wyrazili zgodę na emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nieprzekraczającej 3 mld zł.

Zarząd został upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym liczby serii, wartości nominalnej, ceny emisyjnej, czy oprocentowania.

Kim jest Ernest Brejda?

Ernest Bejda ukończył w 1997 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie odbył aplikacje prokuratorską i adwokacką. Pracował między innymi w Generalnym Inspektoracie Celnym, prowadził również własną praktykę adwokacką i kancelarię prawną.

Ernest Bejda
Ernest Bejda
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

W latach 2006-2009 był zastępcą szefa CBA. Od grudnia 2015 r. pełnił obowiązki szefa tej instytucji, a w lutym 2016 r. objął stanowisko szefa CBA na czteroletnią kadencję. W maju 2020 r. został powołany do zarządu PZU SA.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy wchodzą oprócz PZU Życie m.in.: Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.

Źródło: PAP
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Tagi:
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