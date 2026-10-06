Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani. W tle bezpodstawne zaniżanie cen paliw

Zatrzymania w Orlenie w sprawie obniżania cen paliw przed wyborami. Komentarz Artura Molędy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

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Do serii zatrzymań doszło w poniedziałek, o świcie. Funkcjonariusze kontrwywiadu - w tym samym czasie - ujęli byłego wiceprezesa Michała R., trzech aktualnie pracujących w koncernie menadżerów, a także byłego już dyrektora.

Zatrzymania potwierdza Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. I dodaje: Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia 2023 roku do listopada 2023 roku. Czynności są w dalszym ciągu kontynuowane. Szczegóły podamy po ich zakończeniu.

Waldemar Żurek: to nie był żaden cud gospodarczy

Minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek potwierdził na portalu X, że na polecenie łódzkiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej funkcjonariusze ABW zatrzymali pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024.

Podkreślił, że w jego ocenie jesienią 2023 roku Daniel Obajtek ręcznie sterował cenami paliw na stacjach, a działania te miały służyć utrzymaniu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom 'awarii dystrybutorów' - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii" - napisał Żurek.

Na polecenie łódzkiego wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menadżerów Orlen S.A., w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024.



Jesienią 2023 roku Daniel „wszystko mogę” Obajtek ręcznie… https://t.co/qV9qroeBu0 — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 6, 2026 Rozwiń

Dodał, że ocena decyzji ówczesnych władz Orlenu przedstawiana przez byłego prezesa spółki różni się od ich kwalifikacji przyjętej przez śledczych.

"Daniel Obajtek nazywa to 'sukcesem'. Kodeks karny nazywa to wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów" - zaznaczył.

Zawiadomienie po doniesieniach

Z informacji tvn24.pl wynika, że chodzi o śledztwo, które od niemal dwóch lat jest prowadzone w łódzkim wydziale zamiejscowym departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej.

W ramach tego postępowania prokuratorzy i ABW szczegółowo prześwietlają decyzje kierownictwa koncernu z 2023 roku. Zaostrzająca się wtedy wojna w Ukrainie oraz kolejne sankcje nakładane na Rosję spowodowały, że w Europie ceny paliw szybowały w górę. Tylko polscy klienci stacji benzynowych nie odczuwali tego wzrostu. We wrześniu 2023 roku przyczynę takiego stanu rzeczy - jako pierwsza - ujawniła redakcja "Polityki Insight".

Koncern korzysta ze strategicznych rezerw paliw, by utrzymać niski poziom cen na stacjach. Chce ograniczyć inflację i wspomóc Prawo i Sprawiedliwość w wyborach - informowała wtedy redakcja.

Wkrótce po publikacji zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Krzysztof Brejza. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że opróżnione miały zostać między innymi magazyny z rezerwami paliw w Górze pod Inowrocławiem.

Obecne zatrzymania są efektem postępowania wszczętego w związku z tymi doniesieniami.

Zaniżanie cen paliw

Aktualne zatrzymania są właśnie efektem tego postępowania prokuratorskiego. Oficjalnie dotyczy ono "zdarzenia zaistniałego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r. w Płocku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Orlen S.A. z siedzibą w Płocku poprzez nadużycie uprawnień przez osoby zarządzające spółką przy ustalaniu hurtowych i detalicznych cen paliw płynnych w 2023 r. - poprzez niezasadne zaniżenie względem cen rynkowych, co mogło spowodować szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, to jest o przestępstwo z art. 296 § 1a k.k.".

Jeden z prokuratorów zaangażowanych w sprawę podkreśla, że badane decyzje mogły mieć znaczenie nie tylko dla kondycji finansowej spółki, lecz także dla bezpieczeństwa kraju.

- W imię polityki narażono bezpieczeństwo państwa. To rezerwy na wypadek wojny, by - w skrócie mówiąc - było czym tankować czołgi - mówi rozmówca tvn24.pl.

Według nieoficjalnych informacji redakcji prokuratorzy zamierzają wystąpić do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie wszystkich pięciu zatrzymanych.

Daniel Obajtek komentuje zatrzymania

Do zatrzymań i działań prokuratury odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie ocenił, że postępowanie ma charakter polityczny, a zatrzymani menadżerowie są rozliczani za decyzje, dzięki którym w 2023 roku udało się utrzymać ceny paliw na niższym poziomie.

"Nie potrafili poradzić sobie z rosnącymi cenami paliw, więc - na pokaz, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia - zatrzymują doświadczonych managerów, dzięki którym paliwo latem i jesienią 2023 roku kosztowało poniżej 6 złotych" - napisał Obajtek.

Nie potrafili poradzić sobie z rosnącymi cenami paliw, więc - na pokaz, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia - zatrzymują doświadczonych managerów, dzięki którym paliwo latem i jesienią 2023 roku kosztowało poniżej 6 złotych, gdy baryłka ropy była po 100 dolarów, a dolar 4,20… — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) October 5, 2026 Rozwiń

Były prezes Orlenu zwrócił przy tym uwagę, że w tamtym okresie baryłka ropy kosztowała około 100 dolarów, a kurs amerykańskiej waluty wynosił około 4,20 zł. Zestawił te dane z obecnymi cenami benzyny.

"Dziś dolar jest znacznie tańszy, a i tak cena 95-tki to niemal 7 złotych" - stwierdził.