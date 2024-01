Mark Brzezinski ze specjalną nagrodą Business Center Club. "Biznes rozwija się w zatrważającym tempie"

- Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy wspólnie celebrować naszą polsko-amerykańską przyjaźń pod względem biznesowym. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że ta wyjątkowa polsko-amerykańska przyjaźń nie istnieje tylko w znaczeniu rządowym, ale także pod względem biznesowym, a biznes rozwija się w zatrważającym tempie. To dla mnie bardzo ważne - powiedział Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce przy okazji odbioru specjalnej nagrody przyznanej mu przez Business Centre Club.

Wyzwania stojące przed polską gospodarką

- Druga rzecz, to przedsiębiorcy muszą walczyć z dużą inflacją, z dosyć wysokimi kosztami finansowania działalności, jak również niepewnymi cenami nośników energii. To wszystko utrudnia bieżące działania, poza tym też utrudnia planowanie działań, określanie rentowności i podejmowanie decyzji biznesowych. Z nową władzą, z nowym rozdaniem, myślimy, że będzie troszkę lepiej ze względu na to, że ta opcja jest bardziej przyjazna przedsiębiorcom. W swojej umowie koalicyjnej zaproponowała dialog z przedsiębiorcami i to już widzimy, jak na przykład wdrożenie krajowego systemu faktur elektronicznych zostało przełożone na późniejszy czas - wskazał Goliszewski.