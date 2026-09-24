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Z kraju

Składnik o smaku masła zamiast masła. Alarmujące wyniki kontroli

Chleb pieczywo piekarnia
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykryła nieprawidłowości w ponad połowie firm zajmujących się produkcją i sprzedażą opakowanych wyrobów piekarskich. Zastrzeżenia dotyczyły między innymi pieczywa bezglutenowego, tostów maślanych i bułek do hot dogów.

Kontrolą objęto cały kraj i skontrolowano ogółem 80 podmiotów (producentów i sklepów), które wprowadzały do obrotu opakowane wyroby piekarskie (np. bułki do hot dogów, chleb tostowy, pity, tortille). Nieprawidłowości stwierdzono w 48 podmiotach (60 proc.) - podała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

"Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych. W 31,9 proc. skontrolowanych partii ujawniono nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych, które dotyczyły głównie niezgodnej z deklaracją zawartości składników odżywczych (cukrów, tłuszczu, białka i soli)” - podała Inspekcja.

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Ponad 40 procent partii z błędnym oznakowaniem

W przypadku 43 proc. skontrolowanych partii inspektorzy stwierdzili błędy w oznakowaniu. Kwestionowali między innymi podawanie nazw towarów nieadekwatnych do składu czy pominięcie niektórych składników w składzie produktu.

IJHARS przytoczył kilka sytuacji, np. "Bezglutenowy chleb z ziarnami z mąki ryżowej", w którym "mąka ryżowa" była jedynie dodatkiem, a głównym składnikiem była "skrobia kukurydziana", czy "Tost maślany" z zamieszczoną grafiką masła na opakowaniu, podczas gdy zamiast "masła" zastosowano "składnik złożony o smaku masła".

Źródło: PAP
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Tagi:
Inspekcja HandlowaProdukty spożywcze
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