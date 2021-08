To może być jesień strajków. Zapowiedzi pracowników budżetówki

Jak podaje gazeta, pierwsze protesty mają rozpocząć się 11 września, kiedy to o swoje wynagrodzenia upomną się pracownicy ochrony zdrowia. "Ostatnia podwyżka przyniosła im 19 zł, co tylko przyspieszyło decyzję o zorganizowaniu białego miasteczka wzorem tego sprzed 14 lat" - czytamy.

Strajki w budżetówce - przyczyny

Dodaje, że "od początku nowego roku ZUS ma przejąć obsługę 500 plus, co jednocześnie zagrozi przeszło 12 tys. pracownikom pomocy społecznej, którzy do tej pory obsługiwali ten system". Podkreśla, że "oficjalnie nie ma pomysłu, jak im pomóc".