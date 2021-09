Budżet z nadwyżką. Najnowsze dane ministerstwa

Od stycznia do sierpnia 2021 roku dochody budżetu państwa wyniosły 320,1 miliarda złotych, a wydatki - 276,7 miliarda złotych - poinformował w czwartek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. To oznacza, że na koniec sierpnia w budżecie odnotowano nadwyżkę w kwocie 43,4 miliarda złotych. Wcześniej ekonomiści zwracali jednak uwagę, że "saldo budżetu państwa stało się bezużytecznym wskaźnikiem kondycji finansów publicznych".

Zgodnie z informacją przekazaną w czwartek przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 8,9 mld zł, tj. o 26,9 proc. r/r, i wyniosły ok. 42 mld zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło 320,1 mld zł i było wyższe o ok. 51,2 mld zł (tj. o 19 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2020 r.