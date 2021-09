Większe środki na zdrowie. Rząd nowelizuje budżet

Rada Ministrów przyjęła nowelizację budżetu państwa na 2021 rok. - Mam niewątpliwą przyjemność zakomunikowania nowelizacji budżetu, która powoduje, że możemy więcej środków zainwestować - mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że do Narodowego Funduszu Zdrowia ma popłynąć dodatkowy 1 miliard złotych.

- Oprócz tego, że ten rok będzie absolutnie rekordowy z punktu widzenia wydatków na zdrowie - częściowo dlatego, że jest COVID-19, ale także dlatego, że wygospodarowaliśmy maksymalne kwoty na zdrowie - to oprócz tego, przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 miliarda złotych - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier wskazywał na wtorkowej konferencji prasowej, że dochody budżetowe okazały się zdecydowanie wyższe od wcześniej planowanych i sięgają one do 80 mld zł. Szef rządu wskazał ponadto, że również zakładany pierwotnie wzrost PKB będzie wyższy i ukształtuje się nieco poniżej 5 proc. PKB, przewidywany jest w wysokości 4,8 do 4,9 proc. - To bardzo solidny wzrost - ocenił Morawiecki.

Budżet 2021 - nowelizacja

W projekcie ustawy, przyjętym przez rząd, zaplanowano także przekazanie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w tzw. budżetówce z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. - Zdecydowaliśmy się przeznaczyć już w tym roku 6 procent na fundusz premiowy, taki jaki w zeszłym roku był nadwątlony, dlatego że był COVID-19, była bardzo trudna sytuacja budżetowa. Dzisiaj, widząc, że ona jest lepsza, przeznaczamy to na nagrody, premie dla zaangażowanych pracowników budżetówki - tłumaczył premier.

Więcej pieniędzy ma również popłynąć na infrastrukturę. - Bardzo się cieszę, że w tym znowelizowanym budżecie, gdzie dochodów jest więcej o około 80 miliardów, możemy zwiększyć wydatki na drogi i na kolej po to, żeby odbudować możliwości komunikacyjne - mówił szef rządu. Na ten cel zostanie przeznaczone dodatkowe ponad 10 mld zł.

Kolejny duży wydatek - jak mówił premier Morawiecki - obejmie rolnictwo. - W rolnictwie zmagamy się z ASF-em, hodowcy trzody chlewnej wiedzą jaki to jest potężny problem (...), uzgadniamy sposób działania, tak żeby tą bardzo trudną do zwalczania chorobę zwalczyć, żeby rok po roku realizować poprawę, a nie pogorszenie stanu spraw - podkreślał szef rządu. Między innymi na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ma popłynąć dodatkowe ok. 650 mln zł.

Premier zapowiedział, że 800 mln zł zostanie przeznaczone na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto, zgodnie z zapowiedzią, zwiększone zostaną "wydatki poprzez wsparcie samorządów". - Przeznaczamy na dodatkowe wsparcie dla samorządów 8 miliardów złotych, to już było powiedziane, ale to, co dzisiaj Rada Ministrów zadecydowała, to przesunięcie dodatkowych 4 miliardów złotych także dla jednostek samorządu terytorialnego w szczególności na inwestycje wodno-kanalizacyjne - mówił premier Morawiecki.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes