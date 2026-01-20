Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"

Karol Nawrocki
Minister finansów o wydatkach z budżetu państwa na zdrowie
Źródło: TVN24
Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2026 rok, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki skrytykował założenia budżetu, mówiąc o "głębokim kryzysie sprawczości rządu". Rzecznik rady ministrów Adam Szłapka odpiera zarzuty, nazywając ustawę ambitnym projektem inwestycyjnym.

- Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta Karola Nawrockiego ws. budżetu na 2026 r.; to bardzo dobry, ambitny budżet, z największymi środkami na ochronę zdrowia i obronność - powiedział we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka.

W poniedziałek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy budżetowej i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził, ten "budżet jest dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości obecnego rządu".

Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu

"Cała reszta jest teatrem"

- Fundamentalnie się nie zgadzam z panem prezydentem. To jest budżet, który jest ambitny, to jest budżet, który jest budżetem rozwoju, (...) budżetem inwestycji - powiedział Szłapka we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Dodał, że w budżecie na 2026 r. zapisane są największe środki na ochronę zdrowia - 200 mld zł oraz prawie 5 proc. PKB na obronność, a także "bardzo masywne programy społeczne - w tym środki na program 800 plus, aktywny rodzic, 13. i 14. emeryturę".

Zwrócił też uwagą na "bardzo duże inwestycje" w infrastrukturę kolejową, energetykę, również odnawialną oraz energetykę atomową. Jego zdaniem, jest to "naprawdę bardzo dobry budżet".

- Tak jak powiedział pan minister (finansów i gospodarki, Andrzej) Domański: budżet jest podpisany, my pracujemy normalnie, zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją, cała reszta jest teatrem i w żaden sposób to nie wpłynie na działania rządu. Pan minister Domański powiedział "teatrem", ja bym pewnie powiedział mocniej, ale się powstrzymam - dodał rzecznik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Domański o decyzji Nawrockiego

Domański o decyzji Nawrockiego

"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"

"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"

Maja Piotrowska

Podpis i skierowanie do TK

Prezydent argumentując swoją decyzję o podpisaniu budżetu, ale jednoczesnym skierowaniu go do Trybunału Konstytucyjnego, zaznaczył, że konstytucja nie daje mu prawa weta w tej sprawie, a brak budżetu nie rozwiązałby żadnego z problemów, przed którymi stoimy. - Taka sytuacja byłaby natomiast ryzykiem dla stabilności i przewidywalności spraw państwa - powiedział Nawrocki. Dodał, że nie chce, by brak podpisu pod budżetem "stał się alibi dla bezczynności rządu" oraz pretekstem do "kolejnej fałszywej narracji o blokowaniu pieniędzy".

- Podpisuję budżet - by chronić stabilność państwa - i kieruję go do Trybunału Konstytucyjnego - by chronić przyszłość Polski. (...) Niepodpisanie ustawy budżetowej nie naprawi sposobu rządzenia. Nie sprawi, że władza zacznie słuchać obywateli i realizować swoje zobowiązania wobec nich - mówił prezydent. Dodał, że w tej sytuacji "oczekuję od rządu natychmiastowych zmian w budżecie zapewniających stabilne finansowanie ochrony zdrowia". Zaznaczył że - zgodnie z konstytucją - tylko rząd ma prawo inicjatywy w procedurze budżetowej.

Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski pytany przez PAP, co oznacza podpisanie i jednoczesne skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego wskazał, że ustawa budżetowa obowiązuje, ale Trybunał oceni jej zgodność z konstytucją, biorąc pod uwagę treść wniosku prezydenta. Jak wyjaśnił, dalsze kroki będą zależne od tego, jak Trybunał określi skutki swojego rozstrzygnięcia, a w szczególności "czy będzie podstawa do tego, żeby ustawodawca zmienił ustawę budżetową w części".

Prawie 250 mld na ochronę zdrowia

W ustawie budżetowej na 2026 r. zapisano, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zgodnie z ustawą relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Adam SzłapkaBudżet państwaKarol NawrockiTrybunał Konstytucyjny
Zobacz także:
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"
Notowania
Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
kongo gory afryka shutterstock_2151519291
Kluczowe minerały na tacy. Wysłali ofertę do USA
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
Moto
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
Tech
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
Z kraju
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
Tech
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
Najnowsze
Kim Dzong Un defilada
Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
Z kraju
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
Moto
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
Turystyka
Ursula von der Leyen
Von der Leyen o groźbach Trumpa: dodatkowe cła są błędem
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Wzrost o 1587 procent. Tego obawiają się młodzi
Tech
Poczta Polska
B2B zamiast etatu. Kurierzy sprzeciwiają się planom Poczty Polskiej
Dla pracownika
Donald Trump
Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża
shutterstock_2546899359
ChatGPT wkrótce z reklamami
Tech
Donald Trump
Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"
Fukushima, 2021
Miała znowu zacząć działać, wykryto usterkę alarmu. Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
Z kraju
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
Moto
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
Tech
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
Z kraju
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica