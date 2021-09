Ponad 30 miliardów złotych deficytu. Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2022 roku. Maksymalny deficyt ma wynieść 30,9 miliarda złotych. - To deficyt, który będzie finansował kolejne inwestycje, ponieważ finanse publiczne są zdrowe i możemy sobie pozwolić, żeby dalej inwestować i żeby nasza gospodarka się rozwijała - powiedział na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński.

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2022 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Budżet Polski 2022 - prognozy

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że w 2022 roku dochody budżetu państwa wyniosą ok. 481,4 mld zł. Wydatki budżetu państwa w przyszłym roku zostały zaplanowane na 512,4 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 roku nie więcej niż 30,9 mld zł, a w relacji do PKB - 2,8 proc.