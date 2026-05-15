Z kraju Budżet pod kreską. Resort ujawnił nowe dane Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgodnie z piątkową publikacją Ministerstwa Finansów dochody podatkowe państwa w pierwszych czterech miesiącach roku wyniosły 168,4 mld zł, w tym z podatków pośrednich (m.in. VAT i akcyza) uzyskano 145,25 mld zł, a z podatku CIT - 40,2 mld zł.

Dochody z PIT były ujemne i wyniosły -23,7 mld zł. Z podatku od niektórych instytucji finansowych budżet uzyskał ok. 2,5 mld zł. Całkowite dochody podatkowe na koniec kwietnia wyniosły 168,4 mld zł, tj. 29 proc. zaplanowanych na ten rok.

Nowe dane o budżecie

Z kolei wydatki państwa wyniosły w okresie od stycznia do kwietnia 276,3 mld zł. Na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 23,5 mld zł, a na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 22,84 mld zł. Na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczono 16,6 mld zł.

Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje maksymalny deficyt w wysokości 271,74 mld zł, przy dochodach 647,2 mld zł i wydatkach 918,94 mld zł.

W komunikacie resort finansów zaznaczył, że rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego co oznacza, że dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są porównywalne do dochodów w 2025 r.

"Przy czym udziały JST w PIT w 2025 r. wyniosły 174,1 mld zł, natomiast na 2026 r. zaplanowano 193,8 mld zł, tj. 11,4 proc. więcej. Dla CIT są to kwoty 28,2 mld zł w 2025 r. oraz 27,5 mld zł w 2026 r. Gdyby udziały JST w PIT za okres I-IV były takie jak w 2025 r., dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby -14,6 mld zł, tj. 8,1 mld zł więcej rdr" - napisano.

Resort wskazuje, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. w porównaniu z rokiem poprzedzającym wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych JST.

"Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-kwiecień wyniosły 89,4 mld zł, wobec 80,3 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc. Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. wyniosły 65,7 mld zł i były wyższe o 9,1 mld zł (14,0 proc.), w ujęciu rok do roku" - napisano.

"Wzrost ten był niższy niż dodatkowe 7,6 mld zł więcej przekazane JST ze względu na podwójne raty w styczniu oraz lutym (łącznie raty w wysokości 6/13 całorocznej kwoty udziałów w okresie styczeń-kwiecień), co spowodowało spadek udziałów budżetu państwa z PIT o 1,0 mld zł rdr" - dodano.

Dochody z VAT

Resort finansów zaznaczył, że pozytywnie na dochody z VAT wpłynął marcowy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej.

"Jednocześnie wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników. Wpłaty VAT z kwietnia dotyczą deklaracji za marzec, więc nie uwzględniają jeszcze efektów wprowadzenia CPN" - napisano.

Z kolei na dochody z CIT wpływ miała podwyższona stawka tego podatku dla banków ."Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie CIT do wykonania z 2025 r. należy pamiętać, że od 2026 r. podwyższona została stawka podatku CIT dla banków, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach od lutego (płatność za styczeń br.)" - napisał resort w komunikacie.

"Na przełomie marca i kwietnia obserwowane są wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego CIT. Według wstępnych danych z deklaracji wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego za 2025 r. są wyższe, zaś kwoty do zwrotu niższe, co oznacza wyższe saldo rozliczenia rocznego w stosunku do poprzedniego roku" - dodano.

Z danych MF wynika, że w okresie styczeń – kwiecień 2026 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 18,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – kwiecień 2025 r.

"W kwietniu 2026 r. budżet państwa zasiliła kwota wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości ok. 1,1 mld zł. Była to kwota niższa o ok. 0,2 mld zł, tj. ok. 19 proc. w porównaniu do 2025 r." - podał resort finansów.

OGLĄDAJ: TVN24