Spór o budżety TK, Sądu Najwyższego, KRS i IPN. W tle oskarżenia o upartyjnienie

Ocena komisji

Wątpliwości posłów rządzącej koalicji

Jabłoński: macie obowiązek szanować inne organy państwa

Wydatki innych instytucji

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przedstawiając projekt budżetu RPO podkreślił, że kondycja finansowa tej instytucji jest trudna, zwłaszcza po obniżeniu jej budżetu w 2016 r., jednocześnie co roku wzrasta liczba spraw wpływających do RPO. Wskazał, że prezentowany projekt budżetu zakłada podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników o 20 proc. i stworzenie 15 nowych etatów. Dodał, że wynagrodzenia w biurze RPO w dalszym ciągu są nieadekwatne do zadań, a liczba pracowników jest niewystarczająca.

Opinie komisji do piątku

Sejmowe komisje mają przedstawić swoje opinie co do właściwych im części projektu budżetu państwa na 2024 r. do piątku 29 grudnia. Opinie te trafią do komisji finansów publicznych, która swoje sprawozdanie ma przedstawić do 5 stycznia. Na 10 stycznia 2024 r. planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a trzecie czytanie, czyli głosowanie, ma nastąpić 12 stycznia. Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Przewidziano, że budżet trafi do podpisu prezydenta 29 stycznia.