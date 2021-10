Minister finansów Tadeusz Kościński podał, ile wyniosła nadwyżka w budżecie we wrześniu

Nadwyżka w budżecie państwa - wrzesień 2021

Według opublikowanych w środę przez Ministerstwo Finansów szacunków dotyczących wykonania budżetu państwa do końca września br. dochody wyniosły 360,1 mld zł, a wydatki 312,5 mld zł, co oznacza, że na koniec września w budżecie odnotowano nadwyżkę w kwocie 47,6 mld zł.

Ministerstwo podało, że w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2020 r. o ok. 48,3 mld zł.

MF wyliczyło, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 20,7 proc. r/r (tj. ok. 27,1 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4 proc. r/r (tj. ok. 6,9 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 24,3 pro. r/r (tj. ok. 7,4 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1 proc. r/r (tj. ok. 3,2 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,7 proc. r/r (tj. ok. 0,3 mld zł).