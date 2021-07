Morawiecki chwali się nadwyżką w budżecie. "Bezużyteczny wskaźnik kondycji finansów publicznych"

- Naprawa finansów publicznych po naszych niefrasobliwych poprzednikach doprowadziła do tego, że po czerwcu, czyli po pierwszym półroczu, mamy nadwyżkę w budżecie, przekraczającą 25 miliardów złotych - oświadczył w poniedziałek premier. Jednocześnie Morawiecki stwierdził, że "z okładem" przekroczono 200 mld zł, jeśli chodzi o rządową pomoc dla firm, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

"Tylko ten problem pogłębiono"

Co na to ekonomiści? "Saldo budżetu państwa stało się bezużytecznym wskaźnikiem kondycji finansów publicznych" - napisali na Twitterze eksperci z ING Banku Śląskiego.

"To duża, ale konieczna zmiana systemowa. Wymagałaby zmian legislacyjnych, zmiany w sprawozdawczości jednostek SFP (sektora finansów publicznych - red.), być może nowych klasyfikacji, algorytmów eliminowania przepływów wewnątrz sektora, pewnie nowej komórki do scalania tego w całość. Duża praca, ale warto" - napisał Sawulski.

Także zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet. Jak przekonywał szef NIK Marian Banaś stosowanie takich praktyk doprowadziło do znacznej rozbieżności między wysokością deficytu i długu raportowanych według metodologii krajowej i unijnej.

"Polska na tym tle wygląda nieźle"

Głos w sprawie ubiegłorocznych wydatków zabrał we wtorek także minister finansów Tadeusz Kościński. - Dzięki temu, że Polska umieściła obsługę wsparcia antykryzysowego poza sektorem finansów publicznych (w rozumieniu metodologii krajowej, czyli w PFR i BGK), antykryzysowa pomoc mogła być udzielana bardzo szybko, bez zbędnej biurokracji i nadmiernych procedur - przekonywał minister.

- Niektórzy zapominają, że we wszystkich państwach członkowskich UE recesja wywołana w ubiegłym roku zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły do znaczącego wzrostu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. A Polska na tym tle wygląda nieźle - dodał.

Minister Kościński przypomniał, że w Polsce mamy dwie metodologie liczenia zadłużenia - krajową i unijną. MF co kwartał publikuje informacje o kwocie długu według obu obowiązujących w Polsce definicji i wszyscy mają do tych danych dostęp. Przypomniał, że w 2020 r. dług publiczny wyniósł 47,8 proc. PKB według definicji krajowej i 57,5 proc. PKB według definicji UE. Zadłużenie Polski było istotnie niższe niż dla całej UE (90,7 proc.) i strefy euro (98 proc.). Również przyrost długu publicznego w kryzysowym 2020 r. był w Polsce niższy (11,9 proc. PKB) niż średnia w UE (13,2 proc. PKB). Polska jest jednym z 13 na 27 państw UE spełniającym tzw. kryterium z Maastricht 60 proc. relacji długu do PKB.