Z kraju Najnowsze dane o polskim budżecie. Tyle brakuje w państwowej kasie Oprac. Wiktor Knowski |

Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Dochody państwa zrealizowano w 59,8 proc. wobec kwoty zapisanej w ustawie, a wydatki w 58,6 proc. Dochody podatkowe wyniosły 343,1 mld zł, w tym niemal 60,5 mld zł z akcyzy, blisko 57,3 mld zł z CIT oraz 5 mld zł z tzw. podatku bankowego.

Największą kwotę przeznaczono na obsługę długu Skarbu Państwa (ponad 49,4 mld zł) oraz na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ponad 42,3 mld zł).

Wzrost dochodów państwa w 2026 roku

Jak wskazał w opublikowanym we wtorek wieczorem komunikacie resort finansów, dochody podatkowe budżetu państwa były o ok. 21,9 mld zł (tj. 6,8 proc.) wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2025 r.:

z podatku VAT wyniosły 218,8 mld zł (o 2 proc. więcej),

z podatku akcyzowego to 60,5 mld zł o 2,4 proc. więcej),

z podatku PIT były ujemne i wyniosły -11,6 mld zł (były niższe o 3,1 proc. w skali roku),

z podatku CIT wyniosły 57,3 mld zł i były wyższe o 29,9 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2025 r.

"Niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-sierpień 2026 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych JST (jednostkom samorządu terytorialnego - przyp. red.). Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-sierpień wyniosły 149,0 mld zł, wobec 133,8 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc. Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń-sierpień 2026 r. wyniosły 137,4 mld zł i były wyższe o 14,9 mld zł (12,1 proc.) w ujęciu rok do roku. Wzrost ten w kwocie bezwzględnej był jednak niższy niż wzrost rat przekazanych JST, ze względu na podwójne raty przypisane do stycznia oraz do lutego" - wskazało MF.

Koszty programu CPN

Resort zwrócił też uwagę, że w lipcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 7,3 proc. rdr, a sprzedaż detaliczna o 5,3 proc. w skali roku, co miało pozytywny wpływ na dochody z VAT w sierpniu. Dodał, że wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników.

Przekazał też, że na wykonanie dochodów z VAT w okresie od początku br. do sierpnia wpływ miało również czasowe obniżenie stawki VAT na paliwa silnikowe z 23 do 8 proc. w ramach pakietu CPN. Przypomniał, że koszt obniżki VAT-u dla dochodów w tym okresie br. szacowany jest na 2,9 mld zł, a łączny efekt CPN dla akcyzy i VAT, to ok. 4,7 mld zł. MF zaznaczyło też, że wpływ CPN-u za okres od 17 do 31 sierpnia br. będzie widoczny w dochodach z VAT we wrześniu.

Na co najwięcej wydajemy z budżetu?

Resort przekazał również, że od stycznia do sierpnia br. dochody z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły ok. 5,5 mld zł, tj. 2,3 mld zł więcej niż zakładał plan na cały 2026 r. W tym samym czasie wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 42,8 mld zł i było wyższe o ok. 2,1 mld zł rdr (tj. 5,2 proc.), a wyższe wpływy należy wiązać z realizacją wpłat dywidend.

MF wskazało, że w okresie styczeń-sierpień 2026 r. z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wpłynęło ok. 6 mld zł. W sierpniu br. wpływy z aukcji uprawnień do emisji wyniosły ok. 0,7 mld zł i były niższe o ok. 0,2 mld zł.

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W komunikacie wskazano również, że we wspomnianych miesiącach 2026 r. najwięcej kwotowo wydano z budżetu państwa na:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (123,4 mld zł, tj. 59,4 proc. planu),

obronę narodową (61,9 mld zł, 52 proc. planu),

obsługę długu Skarbu Państwa (49,4 mld zł, 54,9 proc. planu),

subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (39,2 mld zł, 72,4 proc. planu),

budżety Wojewodów (38 mld zł, 67,9 proc. planu),

zdrowie (35,5 mld zł, 66,2 proc. planu),

sprawy wewnętrzne (31,8 mld zł, 63,2 proc. planu),

środki własne UE (26,7 mld zł, 67,5 proc. planu),

szkolnictwo wyższe i naukę (22,9 mld zł, 67,3 proc. planu).