Najnowsze dane o polskim budżecie. Tyle brakuje w państwowej kasie
Dochody państwa zrealizowano w 59,8 proc. wobec kwoty zapisanej w ustawie, a wydatki w 58,6 proc. Dochody podatkowe wyniosły 343,1 mld zł, w tym niemal 60,5 mld zł z akcyzy, blisko 57,3 mld zł z CIT oraz 5 mld zł z tzw. podatku bankowego.
Największą kwotę przeznaczono na obsługę długu Skarbu Państwa (ponad 49,4 mld zł) oraz na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ponad 42,3 mld zł).
Wzrost dochodów państwa w 2026 roku
Jak wskazał w opublikowanym we wtorek wieczorem komunikacie resort finansów, dochody podatkowe budżetu państwa były o ok. 21,9 mld zł (tj. 6,8 proc.) wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2025 r.:
- z podatku VAT wyniosły 218,8 mld zł (o 2 proc. więcej),
- z podatku akcyzowego to 60,5 mld zł o 2,4 proc. więcej),
- z podatku PIT były ujemne i wyniosły -11,6 mld zł (były niższe o 3,1 proc. w skali roku),
- z podatku CIT wyniosły 57,3 mld zł i były wyższe o 29,9 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2025 r.
"Niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-sierpień 2026 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych JST (jednostkom samorządu terytorialnego - przyp. red.). Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-sierpień wyniosły 149,0 mld zł, wobec 133,8 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc. Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń-sierpień 2026 r. wyniosły 137,4 mld zł i były wyższe o 14,9 mld zł (12,1 proc.) w ujęciu rok do roku. Wzrost ten w kwocie bezwzględnej był jednak niższy niż wzrost rat przekazanych JST, ze względu na podwójne raty przypisane do stycznia oraz do lutego" - wskazało MF.
Koszty programu CPN
Resort zwrócił też uwagę, że w lipcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 7,3 proc. rdr, a sprzedaż detaliczna o 5,3 proc. w skali roku, co miało pozytywny wpływ na dochody z VAT w sierpniu. Dodał, że wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników.
Przekazał też, że na wykonanie dochodów z VAT w okresie od początku br. do sierpnia wpływ miało również czasowe obniżenie stawki VAT na paliwa silnikowe z 23 do 8 proc. w ramach pakietu CPN. Przypomniał, że koszt obniżki VAT-u dla dochodów w tym okresie br. szacowany jest na 2,9 mld zł, a łączny efekt CPN dla akcyzy i VAT, to ok. 4,7 mld zł. MF zaznaczyło też, że wpływ CPN-u za okres od 17 do 31 sierpnia br. będzie widoczny w dochodach z VAT we wrześniu.
Na co najwięcej wydajemy z budżetu?
Resort przekazał również, że od stycznia do sierpnia br. dochody z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły ok. 5,5 mld zł, tj. 2,3 mld zł więcej niż zakładał plan na cały 2026 r. W tym samym czasie wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 42,8 mld zł i było wyższe o ok. 2,1 mld zł rdr (tj. 5,2 proc.), a wyższe wpływy należy wiązać z realizacją wpłat dywidend.
MF wskazało, że w okresie styczeń-sierpień 2026 r. z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wpłynęło ok. 6 mld zł. W sierpniu br. wpływy z aukcji uprawnień do emisji wyniosły ok. 0,7 mld zł i były niższe o ok. 0,2 mld zł.
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W komunikacie wskazano również, że we wspomnianych miesiącach 2026 r. najwięcej kwotowo wydano z budżetu państwa na:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (123,4 mld zł, tj. 59,4 proc. planu),
- obronę narodową (61,9 mld zł, 52 proc. planu),
- obsługę długu Skarbu Państwa (49,4 mld zł, 54,9 proc. planu),
- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (39,2 mld zł, 72,4 proc. planu),
- budżety Wojewodów (38 mld zł, 67,9 proc. planu),
- zdrowie (35,5 mld zł, 66,2 proc. planu),
- sprawy wewnętrzne (31,8 mld zł, 63,2 proc. planu),
- środki własne UE (26,7 mld zł, 67,5 proc. planu),
- szkolnictwo wyższe i naukę (22,9 mld zł, 67,3 proc. planu).