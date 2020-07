"To tak, jakby chciał coś ukryć". Grodzki wzywa premiera, by przedstawił informację o finansach państwa

"To tak, jakby chciał coś ukryć"

Marszałek Tomasz Grodzki ocenił, że nieprzyjście przedstawicieli rządu do Senatu jest niezwykle niepokojącym sygnałem. - Ktoś, kto nie przychodzi, to tak, jakby chciał coś ukryć. A Senat RP jest konstytucyjnym organem, który ma prawo oczekiwać, w imieniu wszystkich obywateli, odpowiedzi na te fundamentalne pytania: jaki jest naprawdę stan finansów państwa, czy finanse Rzeczpospolitej są bezpieczne - dodał marszałek.

- Oczekujemy jasnych informacji, jasnych deklaracji premiera i to jest rzecz absolutnie niezbędna, dlatego ponawiamy wezwanie dla premiera rządu, aby stanął przed obliczem Wysokiego Senatu i taką informację przedłożył - zaznaczył Grodzki.

Przypomniał, że minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział w środę, że resort w ciągu "tygodni" powinien przedstawić propozycje dotyczące nowelizacji budżetu państwa. Grodzki ocenił, że to wzmaga niepokój.

- Debata jest esencją demokracji, ludzie mają prawo wiedzieć, czy finanse są bezpieczne, czy sfera budżetowa nie doświadczy obniżek, czy pieniądze na lokatach bankowych są zabezpieczone, czy wypłaty z tarcz antykryzysowych będą zabezpieczone, czy będą kontynuowane, bo część z tych zapisów dobiega końca. To pytania, które ludzie niepokoją - powiedział Grodzki.

"Już pan premier rozwozi prezenty"

Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Leszek Czarnobaj (KO) nawiązał do licznych obietnic, składanych przez premiera podczas wieców wyborczych, promujących kandydaturę starającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. Zauważył, że nie skończyła się jeszcze debata nad ustawą, która zezwala rządowi przekazywać samorządom promesy na finansowanie inwestycji.

- Z tego, co widzimy, premier i posłowie Zjednoczonej Prawicy jeżdżą po województwach, rozdając już dziś prezenty z ustawy, która jest procedowana. Czyli nie ma zakończonego procesu legislacyjnego w Senacie, nie ma podpisu prezydenta, a już pan premier rozwozi prezenty. Panie premierze, proszę zaczekać, bo to metoda wicepremiera Sasina drukowania czegoś, do czego nie ma upoważnienia - mówił Czarnobaj. Jak dodał, nim premier zacznie rozdawać prezenty, powinien zająć się zadłużeniem w ochronie zdrowia, wynoszącym na koniec ubiegłego roku - jak mówił - 13 mld zł.