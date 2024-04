Mają oceniać wydatki z państwowej kasy. Minister podaje termin

- Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose. To ciało będzie m.in. opiniowało założenia do budżetu państwa. Przy projektowaniu modelu funkcjonowania Rady korzystamy z doświadczeń Banku Światowego. Planujemy, że Rada zacznie obradować w 2026 r. Jeszcze w bieżącym roku przedstawimy projekt dotyczący Rady, jest to kwestia kilku miesięcy - powiedział Domański.