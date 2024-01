Gonią terminy w sprawie budżetu państwa. Minister finansów zabiera głos

Przełożone posiedzenie Sejmu

Zaplanowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu zostały przesunięte na kolejny - poinformował we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia . Drugie posiedzenie Sejmu X kadencji miało się rozpocząć w środę i potrwać do czwartku. Po zmianach posiedzenia odbędą się 16, 17 i 18 stycznia.

Jak zapowiedział, będzie to "posiedzenie Sejmu budżetowe, tam będzie też ustawa okołobudżetowa, będzie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza". - Ono odbędzie się w przyszły wtorek, środę i czwartek. W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym mam nadzieję budżet uchwalimy i do Senatu skutecznie wyślemy - dodał.

"Rząd Mateusza Morawieckiego złożył swój projekt 29 września ub. r., ale Sejm się nim nie zajął ze względu na wybory, które odbyły się 15 października. Rząd Donalda Tuska złożył swój projekt 19 grudnia. Gdyby liczyć czteromiesięczny termin na uchwalenie budżetu od tej ostatniej daty, to na prace parlamentarne byłby czas do kwietnia. Istnieje jednak ryzyko, że Andrzej Duda wykorzysta tę konstytucyjną lukę, by znaleźć okazję do rozpisania nowych wyborów. Może bowiem w swojej rachubie terminów konstytucyjnych uznać, że termin na przedstawienie mu do odpisu budżetu upływa 29 stycznia 2024 r." - wyjaśniła gazeta.