Rzecznik rządu: szukamy oszczędności

- Jakby pan powiedział dzisiaj, za ile możemy maksymalnie pożyczyć, to rynki powiedzą: "oho, to testujemy was, co jesteście w stanie zrobić". Tak się nie negocjuje i nie emituje obligacji - mówił rzecznik rządu.

Szukanie oszczędności

- Zawsze są możliwości oszczędnościowe państwa, jeżeli taka sytuacja by się zdarzała. Zresztą zostało to na przyszły rok założone, że taki wariant istnieje. Pan premier zresztą też rozmawia dzisiaj z ministrami, żeby szukać możliwych, potencjalnych oszczędności - mówił Mueller.

Tarcza antyinflacyjna. "Chcemy zmienić jej elementy"

Piotr Mueller powiedział, że w przypadku zerowej stawki VAT na żywność "jeżeli będą podejmowane jakieś ruchy, to tylko w sytuacji, gdy będzie widać, że sytuacja w sektorze się poprawiła, co jest w najbliższym czasie mało prawdopodobne".

Podkreślił, że "to zależy jaka będzie inflacja na rynku". - My co kwartał to będzie analizować. (..) Tutaj raczej te rozwiązania zostaną zachowane - powiedział. Dopytywany przez Konrada Piaseckiego odpowiedział, że "(ostatecznej - red.) decyzji jeszcze nie ma i mówię to odpowiedzialnie, to oznacza koszty dla budżetu".