Minister finansów: najgorszy w historii Polski kryzys, budżet do zmiany

Za około półtora tygodnia będziemy mogli przedstawić propozycję noweli budżetu. Chcemy ją przeprowadzić do końca lipca, bo w sierpniu Sejm i Senat mają wakacje - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Kościński w poniedziałek, podczas panelu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ocenił stan finansów publicznych jako dobry. Wskazał, że przychody budżetowe spadły tylko o 4 proc. rok do roku, a wpływy z podatków do końca maja, w tym VAT, są na poziomie 91 proc. wyniku zeszłorocznego.

Dane o wykonaniu budżetu państwa do 31 maja 2020 roku

Kryzys

Przypomniał, że niektóre płatności podatkowe są wciąż odroczone, np. z zapłaceniem podatków za czerwiec można się wstrzymywać do grudnia br., co zdaniem ministra "zakłamuje" wyniki. Dodał, że na rachunkach budżetu jest na koniec maja 100 mld zł.

W ocenie ministra mamy coraz więcej wiarygodnych danych, a mniej opieramy się na prognozach, co pozwala ocenić, ile środków będzie trzeba uruchomić z budżetu na rozkręcanie gospodarki i utrzymanie miejsce pracy.

Nowelizacja

Zdaniem ministra SRW to ważny instrument wspierający każdy rząd, który przy dobrej koniunkturze ogranicza wydatki, co pozwala przy pogorszeniu sytuacji regułę poluzować. Kościński przypomniał, że została ustawowo dodana także automatyczna ścieżka powrotu do SRW.