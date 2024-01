Czas goni. We wtorek drugie czytanie budżetu

Budżet na 2024 rok

W projekcie przewidziano środki na realizację programu "Aktywny rodzic", czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł). Projekt zabezpiecza także pieniądze na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.: realizację programu Rodzina 800 plus, realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 roku, wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury.

Podczas prac w komisji finansów publicznych przyjęto m.in. 20 poprawek do części tekstowej budżetu. Przewidują one m.in. przesunięcia środków u tych samych dysponentów, w poszczególnych częściach budżetowych, aby umożliwić przyznanie 20-proc. podwyżek pracownikom administracji.

Ustawa okołobudżetowa

Sejm we wtorek zajmie się także drugim czytaniem projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024. W projekcie znalazły się też przepisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o około 33 proc. To rozwiązanie ma zapewnić, że nauczyciele dostaną po 1,5 tys. zł podwyżki. Są także regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. W efekcie dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej zaplanowano także przekazanie obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł, Funduszowi Reprywatyzacji do kwoty 10 mld zł. Poza tym PKP Polskie Linie Kolejowe mogą liczyć na przekazanie obligacji do kwoty 1,3 mld zł, zaś minister ds. informatyzacji może otrzymać obligacje w kwocie do 3,5 mld zł na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych. Z kolei spółki górnicze mogą otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł. Ponadto w projekcie znalazł się zapis, zgodnie z którym na polecenie premiera możliwe będzie przekazanie obligacji o wartości do 12 mld zł na rzecz państwowych osób prawnych.