Autopoprawka starego rządu do ustawy okołobudżetowej trafiła do Sejmu

Wsparcie górnictwa, inwestycji półprzewodnikowych, radiofonii i telewizji oraz uczelni w 2024 roku w wysokości 13,7 miliarda złotych - to przewiduje autopoprawka do rządowego projektu przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej, która trafiła do Sejmu.

Chodzi o autopoprawkę do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawy okołobudżetowej, przyjętą przez rząd Mateusza Morawieckiego w ubiegły piątek.

Budżet na 2024 rok - autopoprawka w Sejmie

Wśród proponowanych zmian jest zwiększenie wsparcia dla uczelni wyższych. "Proponuje się, aby w roku 2024 skarbowe papiery wartościowe mogły być przekazane uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej także na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego lub badawczego. Na te działania przewiduje się skarbowe papiery wartościowe o wartości do 1 700 000 tys. zł (1,7 mld zł). Będzie to dodatkowe wzmocnienie potencjału tych uczelni" – napisano w uzasadnieniu do autopoprawki.

Jednocześnie znalazły się w niej zapisy umożliwiające dodatkowe wsparcie, w postaci papierów skarbowych, dla przedsiębiorstw górniczych. W uzasadnieniu wyjaśniono, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 został określony limit wydatków dla podmiotów górnictwa węgla kamiennego w kategorii "dotacje celowe" na poziomie ponad 1,9 mld zł, w tym na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych ma poziomie 904 mln zł. Dodano, że "radykalne spadki zarówno bieżących cen węgla, jak i długoterminowych prognoz cenowych spowodowały znaczny wzrost zapotrzebowania na środki budżetowe w roku 2024, w porównaniu do zakładanych potrzeb".

"W roku 2024 minister właściwy do spraw budżetu może przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, na jego wniosek, skarbowe papiery wartościowe celem ich przekazania przedsiębiorstwu (…), na podwyższenie kapitału zakładowego tego przedsiębiorstwa, jeżeli jest to niezbędne do realizacji jego zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 7 000 000 tys. zł (7 mld zł)" – wskazano w projekcie.

W autopoprawce zapisano także, że możliwe będzie w 2024 r. przekazanie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 3,5 mld zł ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji celem realizacji rządowego programu pod nazwą "Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych". Możliwe będzie też przekazanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie kapitału publicznego radia i telewizji.

"(…) w 2024 r. minister właściwy do spraw budżetu może przekazać ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na jego wniosek, skarbowe papiery wartościowe celem ich przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji na podwyższenie kapitału zakładowego tych jednostek (…). Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 1 000 mln zł (1 mld zł)" – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Łącznie wartość papierów skarbowych, jakie mogą zostać przekazane na powyższe cele, wynosi 13,7 mld zł. Jak wskazano w OSR, działania te spowodują wzrost państwowego długu publicznego (definicja krajowa) oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) o wartość nominalną przekazanych skarbowych papierów wartościowych.

Projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 r. przewiduje, że w 2024 r. nie wzrosną wydatki budżetu państwa przeznaczone na wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz uposażenia posłów i senatorów, względem 2023 r.

Wśród innych rozwiązań wskazano, że w 2024 r. możliwe będzie przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego, planowanych wcześniej do realizacji inwestycji kapitałowych PKP PLK, na dofinansowanie działalności zarządcy infrastruktury kolejowej oraz dokonanie wpłaty w wysokości nie wyższej niż 500 mln zł przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodano, że w przyszłym roku do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji zostaną przekazane środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji w kwocie nie wyższej niż 2,26 mld zł. W 2024 r. wprowadzone zostaną także rozwiązania dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie korekty dochodów z tytułu udziału w podatku CIT oraz części rozwojowej subwencji ogólnej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: PAP