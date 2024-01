Jest pismo do prezydenta Dudy w sprawie budżetu

Ustawa budżetowa na 2024 rok czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wysłało pismo w tej sprawie do prezydenta. Organizacja apeluje do Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Piotr Ostrowski w poniedziałek skierował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy . Zwrócił w nim uwagę, że pracownicy w naszym kraju od lat zmagają się z różnymi wyzwaniami ekonomicznymi, z których wysoka inflacja i niskie wynagrodzenia są szczególnie dotkliwe. Zdaniem Ostrowskiego negatywnie wpływa to na ich poziom życia i stabilność finansową.

OPZZ apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy

Projekt ustawy budżetowej u prezydenta

Senat w minioną środę nie zgłosił poprawek do ustawy budżetowej na bieżący rok i niedługo potem trafiła ona do Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w połowie stycznia br. na konferencji w Davos, że w momencie, w którym ustawa budżetowa zostanie do niego przesłana, "będzie poddana pełnej analizie od strony konstytucyjnej, zarówno merytorycznej, jak i proceduralnej". - Ale to będzie jedyny aspekt, w jakim będziemy to oceniali - mówił.