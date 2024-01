Ważą się losy pieniędzy dla Kancelarii Prezydenta. Media o "rekordowej kwocie"

Budżet Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy w 2024 roku ma wynieść ponad 274 miliony złotych. Oznaczałoby to wzrost o 11,1 procent rok do roku. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej. Utrzymanie głowy państwa jeszcze nigdy nas tyle nie kosztowało - napisał środowy "Fakt". Gazeta zwróciła uwagę, że politycy Koalicji Obywatelskiej "przebąkują", że budżet głowy państwa na ten rok może zostać obcięty.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. W projekcie zaplanowano wydatki na Kancelarię Prezydenta RP w łącznej wysokości 274 mln 281 tys. zł. Tymczasem - zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na 2023 rok - w ubiegłym roku było to 246 mln 942 tys. zł. Oznacza to, że budżet Kancelarii Prezydenta RP ma wzrosnąć o około 11,1 proc. rok do roku.