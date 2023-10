U Morawieckiego na bogato. Nowy rekord

"2,069 mld zł – tyle dokładnie w 2024 roku mają wynosić wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej, która przed tygodniem wpłynęła do Sejmu. Oznacza to, że po raz pierwszy budżet KPRM ma przekroczyć psychologiczną barierę 2 mld zł. W dodatku, w stosunku do roku poprzedniego ma wzrosnąć aż o jedną trzecią. Na 2023 rok wydatki KPRM zaplanowano bowiem na 1,54 mld zł" - podaje dziennik.