Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu

Andrzej Domański
Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego
Źródło: TVN24
Ministerstwo Finansów pokazało dane o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. Choć dochody w 2025 roku spadły o 4,6 procent rok do roku, resort finansów wskazuje na wpływ reformy finansowania samorządów. Największy ciężar po stronie wydatków niezmiennie stanowiły dotacje do ZUS oraz zbrojenia. Deficyt wyniósł 275,6 mld zł, mniej niż przewidywała ustawa budżetowa.

Dochody państwa w ubiegłym roku wyniosły 594,6 mld zł, a wydatki 870,2 mld zł; tym samym deficyt wyniósł 275,6 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów w szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. Ubiegłoroczna ustawa budżetowa dopuszczała deficyt w wysokości 288,7 mld zł.

Ukraina na skraju "finansowej tragedii"

Ukraina na skraju "finansowej tragedii"

Ze świata
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu

Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu

Rynki

Szczegóły budżetu za 2025 rok

Zgodnie z wyliczeniami MF dochody państwa w 2025 r. były o 28,7 mld zł (tj. 4,6 proc.) niższe niż w 2024 r. Resort podkreślił jednocześnie, że 2025 r. był pierwszym okresem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Bez niej dochody byłyby o ok. 73,8 mld zł wyższe niż w 2024 r.

Wydatki budżetu w 2025 r. wzrosły natomiast o 35,9 mld zł (4,3 proc.) wobec 2024 r. Największą część stanowiły wydatki na ZUS (180,5 mld zł) oraz na obronę narodową (118,6 mld zł).

Resort przekazał, że szacunkowe dochody wyniosły 94 proc. kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, a wydatki - 94,4 proc. Deficyt natomiast stanowi 95,4 proc. kwoty dopuszczonej w ustawie.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Ministerstwo FinansówBudżet państwa
