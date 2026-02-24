Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu

Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego Źródło: TVN24

Dochody państwa w ubiegłym roku wyniosły 594,6 mld zł, a wydatki 870,2 mld zł; tym samym deficyt wyniósł 275,6 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów w szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. Ubiegłoroczna ustawa budżetowa dopuszczała deficyt w wysokości 288,7 mld zł.

Szczegóły budżetu za 2025 rok

Zgodnie z wyliczeniami MF dochody państwa w 2025 r. były o 28,7 mld zł (tj. 4,6 proc.) niższe niż w 2024 r. Resort podkreślił jednocześnie, że 2025 r. był pierwszym okresem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Bez niej dochody byłyby o ok. 73,8 mld zł wyższe niż w 2024 r.

Wydatki budżetu w 2025 r. wzrosły natomiast o 35,9 mld zł (4,3 proc.) wobec 2024 r. Największą część stanowiły wydatki na ZUS (180,5 mld zł) oraz na obronę narodową (118,6 mld zł).

Resort przekazał, że szacunkowe dochody wyniosły 94 proc. kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, a wydatki - 94,4 proc. Deficyt natomiast stanowi 95,4 proc. kwoty dopuszczonej w ustawie.

