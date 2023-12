"Ogromny szacunek dla pana ministra". Wiceminister o nowym budżecie

Budżet państwa będzie proinwestycyjny, będzie napędzał wzrost gospodarczy w następnych latach - zapewnił w programie "Tak jest" w TVN24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Przyznał, że jest uwzględniony w nim większy deficyt, niż zakładał poprzedni rząd. Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej wskazywała, że działania rządu PiS doprowadziły do tego, że dzisiaj "w tempie ekspresowym" rząd Donalda Tuska musi "przeprowadzać audyty we wszystkich ministerstwach, sprawdzać stan finansów".

Dariusz Standerski o budżecie państwa na 2024 rok

- Ogromny szacunek dla pana ministra (finansów Andrzeja - red.) Domańskiego, że w tym budżecie znalazły się podwyżki dla sfery budżetowej, znalazło się wykonanie tej części umowy koalicyjnej. W następnych latach pojawią się kolejne części. To też jest konieczne z punktu widzenia gospodarczego, żeby stymulować konsumpcję i przygotować się do inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy - poinformował Standerski.

Wiceminister cyfryzacji wskazał, że to jest "budżet proinwestycyjny, który będzie napędzał wzrost gospodarczy w następnych latach". Standerski przyznał, że uwzględniony w nim większy deficyt, "to dlatego, żeby móc przyśpieszyć rozwój, żeby było więcej pieniędzy w budżecie państwa w następnych latach".

Wiceminister nie podał przy tym nowej kwoty deficytu. Z nieoficjalnych informacji Business Insider Polska wynika, że będzie to około 180 mld zł. Dla porównania w przyjętym we wrześniu projekcie budżetu ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego założył deficyt na poziomie 164,8 mld zł.

"Musimy to wszystko nadrabiać"

W ocenie Golbik działania rządu PiS doprowadziły do tego, że dzisiaj "w tempie ekspresowym" rząd Donalda Tuska musi "przeprowadzać audyty we wszystkich ministerstwach, sprawdzać stan finansów". - A z tego co wiem, to naprawdę to źle wygląda. Co chwilę przychodzą kolejni dyrektorzy departamentu i mówią o tym, że są braki finansowe, że gdzieś muszą dokonywać jeszcze zaplanowanych przelewów, na które nie ma pieniędzy - zauważyła posłanka KO.