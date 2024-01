"Tutaj pojawi się problem i paraliż". Ekonomiści komentują

Dudek o decyzji prezydenta w sprawie budżetu

- Mamy pewnego rodzaju niepewność, co dalej. Lepsze to jest od sytuacji, gdyby (prezydent ustawy budżetowej) nie podpisał, bo projekt wejdzie w życie. Widocznie tutaj apele, na przykład związku nauczycieli, żeby nie blokował tych podwyżek, zadziałały - ocenił.

Dodał też: - Ale pytam, dlaczego prezydent nie miał wątpliwości, podpisując ustawę budżetową uchwaloną w Sali Kolumnowej? Przecież w Sali Kolumnowej w 2016 roku nie dopuszczono posłów opozycji do debaty, do głosowania, zasłonięto krzesłami, zamknięto drzwi. My to pamiętamy i widzieliśmy. I wtedy prezydent nie miał problemów z procedurą uchwalenia budżetu.