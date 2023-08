Ekonomista o "najlepszej informacji" z projektu budżetu

Budżet zawsze trudno się projektuje przy spadającej inflacji, dlatego że oczekiwania wydatkowe generowane są przez historycznie wysoką inflację - powiedział główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski, oceniając projekt budżetu na 2024 roku. Założono w nim, że inflacja spadnie do 6,6 procent średniorocznie z 12 procent w roku 2023.

Deficyt budżetowy jest wyższy od zaplanowanego

- Budżet zawsze trudno się projektuje przy spadającej inflacji, dlatego że oczekiwania wydatkowe generowane są przez historycznie wysoką inflację, a rzeczywiste dochody będą zgodne z obniżającą się inflacją - powiedział główny ekonomista BGK. Jak przekazał Walewski, deficyt budżetowy jest nieco wyższy od tego zaplanowanego w Aktualizacji Programu Konwergencji, gdzie zakładano, że wyniesie 3,4 proc. PKB, podczas gdy w projekcie budżetu na rok przyszły przewiduje się, że będzie to 4,5 proc. PKB. Dodał, że jest to spójne z wielokrotnymi zapowiedziami konsolidacji finansów publicznych, która polega między innymi na wracaniu części wydatków, które w tej chwili finansowane są z funduszy ulokowanych głównie w BGK, do centralnego budżetu.