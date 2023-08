Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok

Rząd w czwartek przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ocenił, że to "bezpieczny budżet dla Polski".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas konferencji po posiedzeniu rządu, że w projekcie przyjęto, że dochody budżetu wyniosą 683,6 mld zł. Oznacza to, jak wynika z przedstawionych wyliczeń, wzrost o ponad 136 proc. wobec dochodów w 2015 roku w wysokości 289,1 mld zł. Wydatki budżetu wyniosą 848 mld zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano średnioroczną inflację na poziomie 6,6 proc. Oznacza to, że inflacja ma pozostać powyżej celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. "Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz polityka pieniężna" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

PKB Polski 2024

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że rok 2024 będzie rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego. - W roku 2023 PKB rośnie nieco wolniej; zakładamy, że ten wzrost będzie wynosił około 0,9 procent, ale dynamika (...) zacznie się poprawiać. W 2024 roku przyspieszy do 3 procent - zapowiedziała szefowa MF.

Minister finansów dodała, że prognoza resortu przyjęta do prac nad budżetem mieści się w konsensusie rynkowym i jest też zbliżona do prognozy Komisji Europejskiej.

Premier Morawiecki o budżecie na 2024 rok

- To zawsze w życiu państwa niezwykle ważny moment, ważny dzień, w którym przyjmuje się budżet na kolejny rok. I chciałem na samym początku powiedzieć, że jest to bezpieczny budżet na trudne czasy, to bezpieczny budżet dla Polski - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.