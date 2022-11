Rada Polityki Pieniężnej ostrzega rząd przed założeniami budżetu na przyszły rok

W dokumencie przygotowanym przez RPP odwołano się do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Jak przypomniano, rząd w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej założył, że 2023 roku realne tempo wzrostu produktu krajowego brutto ( PKB ) w Polsce obniży się do 1,7 proc. z 4,6 proc. w 2022 roku.

PKB Polski w 2023 roku

Inflacja w Polsce

Deficyt sektora finansów publicznych

"Planowany na kolejne lata wzrost potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych wynika w części ze zwiększenia nakładów na obronę narodową, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest dla Polski strategicznym priorytetem. Mając jednak na uwadze (...) uwarunkowania finansowania tych potrzeb, w dłuższej perspektywie pożądane wydaje się podjęcie działań ograniczających inne wydatki publiczne lub zwiększających dochody sektora finansów publicznych, które wraz z powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu zbliżonego do potencjalnego umożliwią przywrócenie spadkowej tendencji relacji długu do PKB" – napisano w opublikowanej we wtorek opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.