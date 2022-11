Kotecki i Tyrowicz publikują zdanie odmienne w sprawie budżetu

Ryzyko nieotrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy, nieodniesienie się do coraz mniejszej przejrzystości finansów publicznych w Polsce, podwyższone ryzyka dotyczące finansowania potrzeb pożyczkowych państwa - między innymi tych elementów zabrakło, zdaniem członków Rady Polityki Pieniężnej Joanny Tyrowicz i Ludwika Koteckiego, w opinii RPP do projektu budżetu na 2023 roku. Ekonomiści opublikowali w mediach społecznościowych poprawioną wersję komunikatu.

"Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej przyjęła większością głosów Opinię do projektu Ustawy budżetowej na rok 2023. Wspólnie z Joanna Tyrowicz zgłosiłem zdaniem odrębne do zawartości opinii (treści), które wraz z uzasadnieniem przekazaliśmy Przewodniczącemu RPP, prof. Adamowi Glapińskiemu. Opinia, jednak bez zdania odrębnego, została opublikowana na stronie internetowej NBP" - czytamy we wpisie członka RPP Ludwika Koteckiego, który zamieścił w mediach społecznościowych.

Jak dodał Kotecki, główne braki na które zwrócił uwagę wraz z Joanna Tyrowicz to: "nieodniesienie się do coraz mniejszej przejrzystości finansów publicznych w Polsce, niezaopiniowanie odejścia de facto od stabilizującej reguły wydatkowej, nieuwzględnienie w budżecie państwa części wydatków publicznych, brak opinii o poprawności i ryzykach dla prognozy dochodów budżetowych w przyszłym roku, podwyższone ryzyka dotyczące finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, ryzyko nieotrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy".

"W efekcie, z punktu widzenia inflacji , mamy naszym zdaniem do czynienia z silnie procykliczną i proinflacyjną polityką budżetową w 2022 roku i co najwyżej neutralną (niepomagającą w walce z inflacją) polityką budżetową w 2023 rok" - stwierdził ekonomista.

Dokument RPP

W połowie minionego tygodnia Rada Polityki Pieniężnej wydała opinię do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. W dokumencie odwołano się do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Jak przypomniano, rząd w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej założył, że w 2023 roku realne tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce obniży się do 1,7 proc. z 4,6 proc. w 2022 roku.