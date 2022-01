Poprawki senackie przepadły, budżet trafi do prezydenta

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 rok. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm odrzucił w czwartek wszystkie 65 poprawek Senatu do budżetu na 2022 rok. Wcześniej, przed głosowaniami, poseł sprawozdawca Andrzej Kosztowniak z Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że wszystkie poprawki otrzymały negatywną opinię sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Otrzymały one też negatywną opinię rządu.

Teraz ustawa budżetowa trafi do podpisu prezydenta.

Budżet na 2022 rok

W budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500 plus, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.