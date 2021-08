Gowin: w 2023 roku konieczne będą dosyć surowe cięcia budżetowe

Były wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin był pytany, czy wróży katastrofę finansów publicznych, której nie jest w stanie odwrócić Fundusz Odbudowy i pieniądze unijne. - Nie katastrofę, ja wiem - i to nie jest żadne wróżenie, tylko twarda wiedza - że w 2023 roku konieczne będą dosyć surowe cięcia budżetowe - powiedział Gowin.

W jego ocenie jednak "program Rodzina 500 plus na pewno nie stanie pod znakiem zapytania". - Żaden przyszły obóz rządowy nie zdecyduje się na to - stwierdził.

Budżet 2022 - Gowin o długu publicznym

Natomiast - jak zauważył lider Porozumienia - "osobna sprawa, to jest skala długu publicznego". - Mnie oprócz budżetu niepokoi coś na co wielokrotnie zwracałem uwagę, kiedy byłem jeszcze członkiem rządu, czyli skala długu publicznego. Ten dług publiczny dramatycznie wzrósł na skutek czynników obiektywnych, czyli pandemii, konieczności pomocy polskim firmom, co nawiasem mówiąc, zostało zrobione dobrze - wyjaśnił były wicepremier.